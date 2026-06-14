Συμφωνία ή νέο διπλωματικό θρίλερ; Σήμερα οι υπογραφές λέει ο Τραμπ - Διαφωνεί η Τεχεράνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι μια συμφωνία με το Ιράν «προγραμματίζεται να υπογραφεί σήμερα», προσθέτοντας ότι η υπογραφή της θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Αν και η Τεχεράνη έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, οι Φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν ότι υπάρχει σχέδιο υπογραφής την Κυριακή και επέκριναν την «ασυνήθιστη επιμονή» του Τραμπ στη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα των αντιφατικών δηλώσεων από αμερικανικής και ιρανικής πλευράς, εν μέσω ενός πυρετού διπλωματικών επαφών των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, εάν υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, θα ξεκινήσει μια νέα περίοδος διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών, με στόχο να καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του πλαισίου συμφωνίας.

Αντιδράσεις από σκληροπυρηνικούς στο Ιράν και στο Ισραήλ

Οι εξελίξεις αυτές έχουν ήδη πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ιράν. Στην ιερή πόλη Μασχάντ, σκληροπυρηνικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, φωνάζοντας συνθήματα κατά του υπουργού Αμπάς Αραγτσί και ζητώντας την παραίτησή του. Οι σκληροπυρηνικοί του καθεστώτος αντιτίθενται σθεναρά σε οποιαδήποτε παραχώρηση, ειδικά σε ό,τι αφορά τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία τελούν υπό de facto αποκλεισμό από την Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ και στο Ισραήλ. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για «πλήρη αποτυχία» της κυβέρνησης.

Όπως υπογράμμισε, η διαφαινόμενη συμφωνία δεν επιτυγχάνει κανέναν από τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ, αφού το καθεστώς της Τεχεράνης επιβιώνει, το πυραυλικό του πρόγραμμα παραμένει άθικτο και η απειλή αναβίωσης του πυρηνικού προγράμματος είναι ορατή. Κατηγόρησε μάλιστα τον πρωθυπουργό ότι μετατρέπει τη χώρα σε «προτεκτοράτο» που δέχεται εντολές για την εθνική του ασφάλεια, αφήνοντας ως παρακαταθήκη μια τεράστια στρατηγική ζημιά.

Με κομβικά ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τη δράση των περιφερειακών οργανώσεων-πληρεξουσίων (proxies) και την τύχη των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, οι επόμενες ώρες θεωρούνται απόλυτα κρίσιμες για την αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής.

Πηγή: Ethnos.gr