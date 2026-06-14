Καιρός σήμερα: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σε Πελοπόννησο, ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Κυριακή (14.06.2026), σύμφωνα με την ΕΜΥ με την αστάθεια των προηγούμενων ημερών να υποχωρεί.

Σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός και σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ για σήμερα Κυριακή (14.06.2026), θα έχει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Aναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί τοπικά 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 και στην Κρήτη τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς Κελσίου