Ώρες, κανάλια και πρόγραμμα της τέταρτης μέρας του Μουντιάλ

Δείτε πού μπορείτε να παρακολουθήσετε τα σημερινά (14/6) παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου για 5ο και 6o όμιλο.

Το σημερινό (14/6) πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις για 5ο και 6ο όμιλο.

Το Κουρασάο αντιμετωπίζει την Γερμανία, εκ των φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026. Ο αγώνας Γερμανία-Κουρασάο (Κυριακή 14/6, 20:00, ΕΡΤ2 Σπορ, Houston Stadium) είναι ένα ματς που περιμένουν αρκετοί. Η Γερμανία προφανώς είναι το φαβορί για την νίκη, ενώ η ομάδα της Καραϊβικής έχει ήδη συγκεντρώσει τα βλέμματα επειδή δεν υπήρξε στον ποδοσφαιρικό… ορίζοντα.

Ακολουθεί (23:00, ΕΡΤ2 Σπορ, Dallas Stadium) ο αγώνας Ολλανδία-Ιαπωνία και είναι ο πρώτος του 6ου ομίλου. Οι δυο ομάδες είναι τα φαβορί για την πρωτιά στον όμιλο, ενώ οι «Οράνιε» έχουν την προϊστορία (2 νίκες, 1 ισοπαλία), όμως οι Ιάπωνες είναι επτά ματς δίχως ήττα, με έξι σερί νίκες.

Ο αγώνας Ακτή Ελεφαντοστού-Εκουαδόρ (Δευτέρα 15/6, 02:00, ΕΡΤ2 Σπορ, Lincoln Financial Field) είναι ο δεύτερος του 5ου γκρουπ, μαζί με Γερμανία και Κουρασάο. Οι αντίπαλοι δεν έχουν αναμετρηθεί ποτέ στην ιστορία. Η ομάδα της Αφρικής γυρίζει σε Μουντιάλ μετά το 2014, ενώ το Εκουαδόρ βελτιώνεται αισθητά μετά την αποτυχία του 2022.

Την Δευτέρα (05:00, ΕΡΤ1, Monterrey Stadium) παίζουν Σουηδία – Τυνησία. Οι Σκανδιναβοί ήταν από τις χειρότερες ομάδες των προκριματικών (τελευταίοι στον όμιλό του με δυο βαθμούς), όμως προκρίθηκαν μέσω των πλέι οφ του Nations League, βγάζοντας εκτός τις Ουκρανία, Πολωνία.

Αναλυτικά:

20:00 — Γερμανία - Κουρασάο (Group Ε) ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 — Ολλανδία - Ιαπωνία (Group F) ΕΡΤ2 Σπορ

02:00 — Ακτή Ελεφαντοστού - Εκουαδόρ (Group Ε) ΕΡΤ2 Σπορ

05:00 — Σουηδία - Τυνησία (Group F) ΕΡΤ1 Σπορ

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