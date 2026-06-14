Η μπάλα της ελίτ δεν συγκινεί

Η FIFA υποστηρίζει ότι διέθεσε περισσότερα από 100 χιλιάδες εισιτήρια για τους αγώνες του Μουντιάλ, με τιμή εκκίνησης τα 60 δολάρια. Λέει τη μισή αλήθεια. Γράφει ο Κ.Θωμαΐδης.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν οι περίφημες πλατφόρμες μεταπώλησης που αποτελούν νόμιμη πρακτική. Λειτουργούν με βάση τη δυναμική τιμολόγησης. Τι σημαίνει αυτό: Οι τιμές αλλάζουν ανάλογα με τη ζήτηση, όπως συμβαίνει στα ξενοδοχεία ή στα αεροπορικά εισιτήρια.

Αν ένας φίλαθλος αναζητούσε αυτό το εισιτήριο των 60 δολαρίων για τον εναρκτήριο αγώνα Μεξικού – Νότιας Αφρικής, μία μέρα πριν την έναρξη του ματς, θα το έβρισκε στην αστρονομική τιμή των 4.129 δολαρίων! Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει στο ΝΒΑ και στο Ράγκμπι.

Όμως το ποδόσφαιρο είναι ένα λαϊκό άθλημα και με αυτόν τον τρόπο μετατρέπεται σιγά – σιγά σε ένα προϊόν στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνον οι οικονομικά ισχυροί. Πάει να γίνει κάτι σαν το τένις, όπου ένας μέσος εργαζόμενος για να παρακολουθήσει το Ρολάν Γκαρός πρέπει να ξοδέψει τους μισθούς ενός έτους. Αν αυτήν τη στιγμή ψάξετε εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ, θα το βρείτε στις πλατφόρμες μεταπώλησης από 32.970 έως 73.200 δολάρια!

Το ποδόσφαιρο έχει τις ρίζες της δημοφιλίας του στη μάζα. Αναπτύχθηκε σε φτωχογειτονιές, σε παραγκουπόλεις και στις φαβέλες. Ασφαλώς και μοιραία εξελίχθηκε σε κορυφαία επιχειρηματική δραστηριότητα, όμως αν χάσει το λαϊκό χαρακτήρα του κινδυνεύει και ως μπίζνα. Ισως αυτό δεν το έχει προσμετρήσει ούτε ο Τζιάνι Ινφαντίνο ούτε οι χορηγοί του Μουντιάλ μέσα στην ακραία δίψα του κέρδους. Πάνε για τα πολλά, ίσως χάσουν και τα λίγα.

Κάπως έτσι φτάσαμε στις άδειες εξέδρες του οικοδεσπότη Καναδά. Είναι αδιανόητο μια ομάδα να συνδιοργανώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο και να μη γεμίζει ασφυκτικά το γήπεδό της στην πρεμιέρα. Συνέβη διότι ο μέσος Καναδός είναι απολύτως συνειδητοποιημένος για τους κανόνες της αγοράς και τις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν πρόκειται να βάλει σε αμφισβήτηση την οικογενειακή του ρουτίνα ή τις καθημερινές συνήθειές του, ακριβοπληρώνοντας έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Οσο σημαντικός και να είναι.

Το μήνυμα του Καναδά ήδη επεκτείνεται και στις χώρες που φιλοξενούνται στο Μουντιάλ. Πόσο μάλλον που οι Αμερικανοί με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και τον παραλογισμό της βίζας δημιουργούν ακόμη και σε διαιτητές εμπόδια ώστε να βρίσκονται στα γήπεδά. Ισως αυτό το δυστοπικό Παγκόσμιο Κύπελλο μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την αξία της ρήσης «το παρελθόν δείχνει το μέλλον».



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