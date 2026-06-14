Η μέρα που άλλαξε το ελληνικό μπάσκετ: 39 χρόνια από το έπος της Εθνικής ομάδας στο ΣΕΦ (vid)

Σήμερα συμπληρώνονται 39 χρόνια από το μπασκετικό έπος της Εθνικής ομάδας, με την παρέα του Γκάλη και του Γιαννάκη να ανεβαίνει στην κορυφή της Ευρώπης κερδίζοντας την υπερδύναμη Σοβιετική Ένωση.

14 Ιουνίου 1987: Η μέρα που το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Η Εθνική ομάδα ολοκλήρωσε ένα μπασκετικό έπος, αλλάζοντας μια για πάντα το ρου της ιστορίας του ελληνικού αθλητισμού.

Η ομαδάρα του Νίκου Γκάλη και του Παναγιώτη Γιαννάκη, του Φάνη Χριστοδούλου, του Παναγιώτη Φασούλασε έναν από τους συγκλονιστηκότερους τελικούς στην ιστορία του Eurobasket, κέρδισε την υπέδύναμη Σοβιετική Ένωση και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης.

Με την κανονική διάρκεια του ματς να ολοκληρώνεται 89-89 ο Αργύρης Καμπούρης ήταν αυτός που μίλησε τελευταίος. Ο γίγαντας της Εθνικής με 2/2 εύστοχες βολές το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πάτησε στην κορυφή της Ευρώπης, σκορπίζοντας ντελίριο ενθουσιασμού σε ολόκληρη τη χώρα.

Το χρυσό μετάλλιο του 1987 ήταν αυτό που έμελλε να αλλάξει την ιστορία του Ελληνικού μπάσκετ. Από εκείνο το βράδυ στο κατάμεστο ΣΕΦ η Εθνική ομάδα απέκτησε τον πιο τιμητικό τίτλο: Έγινε η «Επίσημη Αγαπημένη» όλων των φιλάθλων.

ΕΛΛΑΔΑ (Πολίτης): Γκάλης 40 (1), Γιαννάκης 10 (2), Καμπούρης 10, Χριστοδούλου 10 (2), Φασούλας 12, Ανδρίτσος 10, Ιωάννου 8 (1), Ρωμανίδης 3, Φιλίππου

ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (Γκομέλσκι): Βάλτερς 23 (4), Μαρτσουλιόνις 16, Χομίτσιους 10, Τσατσένκο 14, Γιοβάισα 17 (4), Βολκόφ 4, Ταρακάνοφ 5, Γκομπόροφ 4, Τιχονένκο, Μπαμπένκο, Παγκράσκιν 8.

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