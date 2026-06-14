Η Βαλένθια «σκούπισε» την Μπανταλόνα και παίζει τελικούς με την Μπαρτσελόνα

Η Βαλένθια έκανε τη… δουλειά, «σκούπισε» την Μπανταλόνα και με εκτός έδρας νίκη (75-87) για το 3-0 και προκρίθηκε στους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος.

Μετά τις δύο νίκες στην έδρα της, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ επικράτησε και στην έδρα της Μπανταλόνα, εξασφαλίζοντας έτσι τη θέση της στους τελικούς της ACB. Εκεί, θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα έχοντας πλεονέκτημα έδρας και την ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφή της λίγκας μετά από 9 χρόνια.

Κορυφαίος της Βαλένθια στο ματς ήταν ο Ζαν Μοντέρο με 24 πόντους και ακολούθησε ο Κάμερον Τέιλορ με 13, ενώ για τους γηπεδούχους ο Ρίκι Ρούμπιο πέτυχε 17 πόντους και ο Τζαμπάρι Πάρκερ 15.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 39-41, 55-64, 75-87