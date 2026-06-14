Μπουρνελές ή Ναν; Το «σύστημα» αποφάσισε…

Ο Κέντρικ Ναν στη σειρά των τελικών της Basket League, πέρα από τα σκληρά χτυπήματα των αντιπάλων του είχε να αντιμετωπίσει και τις εχθρικές διαιτησίες.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού έφτασε στο σημείο να αγωνίζεται με σπασμένα πλευρά, λόγω των αντιαθλητικών χτυπημάτων που δέχθηκε, όμως το σύστημα που κρατάει τις τύχες του ελληνικού μπάσκετ είχε αποφασίσει από πριν

Τα εργαλεία της ΕΟΚ/ΚΕΔ, σε 204 αγωνιστικά λεπτά που έπαιξε ο Κέντρικ Ναν στα playoffs και τους τελικούς της Basket League, έστειλαν τον Αμερικανό γκαρντ να εκτελέσει μόλις 11 βολές (10/11).

Στον αντίποδα, ο νεαρός καλαθοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπουρνελές, στα συνολικά 10 λεπτά που αγωνίστηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα, εκτέλεσε πέντε βολές (3/5)!

Ένα στοιχείο που αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την αντιμετώπιση που έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα, ένας -κατά γενική ομολογία- από τους κορυφαίους γκαρντ των ευρωπαϊκών παρκέ...