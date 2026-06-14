Καμπούρης: «Δεν παίζεις ποτέ μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά για τα μικρά πράγματα που φέρνουν τη νίκη»

Μετά τη νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Βουλγαρία, ο Νίκος Καμπούρης στάθηκε στα μικρά πράγματα που φέρνουν τα θετικά αποτελέσματα.

Ολοκληρώθηκε απόψε το 5ο Διεθνές Τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη», στο Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 Κωστακίων, όπου η Ελλάδα νίκησε 79-78 τη Βουλγαρία και πήρε την πρώτη θέση.

Μετά το τέλος του αγώνα ο ομοσπονδιακός προπονητής, Νίκος Καμπούρης και η διεθνής φόργουορντ Έλενα Μποσγανά, είπαν στις δηλώσεις τους:

Νίκος Καμπούρης (προπονητής Εθνικής Γυναικών):“Προφανώς στα φιλικά τουρνουά δεν είναι αυτοσκοπός η νίκη. Όταν όμως χτίζεις ένα mentality σε μία ομάδα, η νίκη είναι κάτι που σε παρασύρει και κάτι που σε κάνει να βελτιωθείς σε μικρά πράγματα. Στο δικό μου μυαλό ποτέ δεν παίζεις μόνο για το τελικό αποτέλεσμα. Παίζεις για να κάνεις το μικρά πράγματα που θα σε φέρουν στη νίκη. Στην αρχή ίσως φέραμε κάτι από τον προηγούμενο αγώνα. Ίσως νομίζαμε ότι θα κερδίζαμε με 30-40 πόντους και σταματήσαμε να έχουμε υπομονή και διαβάσματα. Το καλό όμως είναι ότι τα κορίτσια ανταποκρίθηκαν και με άκουσαν και τις ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό που έκαναν. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο”.

Έλενα Μποσγανά (αθλητρια Εθνικής Γυναικών): “Έχει σημασία να παίρνεις δύο νίκες και την πρώτη θέση στο τουρνουά. Ήταν μια διαφορετική συνθήκη γιατί ήρθαμε μόνο για μία εβδομάδα εδώ, οπότε ήταν λίγο δύσκολα στην προσαρμογή. Παίζαμε όμως και για τη μνήμη της Βάσως Μπεσκάκη και θέλαμε να δώσουμε μια καλή εικόνα. Υπήρχαν απουσίες, παρόλα αυτά αυτό ήταν καλό για τις υπόλοιπες αθλήτριες να παίρνουν χρόνο συμμετοχής και να εξοικειωνόμαστε μεταξύ μας Προφανώς θα αγκαλιάσουμε τις υπολοιπες όταν επιστρέψουν και θα είμαστε πάλι όλες μαζί”.

Ο ασίσταντ κόουτ της Εθνικής Βουλγαρίας, Δημήτρης Παπαδόπουλος, από την πλευρά του δήλωσε: “Από το περσινό καλοκαίρι που ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας και προπόνηση με την προπόνηση. είμαστε συνέχεια προς το καλύτερο. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για τη νίκη και το τουρνουά. Δεν μπορέσουμε να απλώσουμε την άμυνα όπως θα θέλαμε γιατί είχαμε το χθεσινό παιχνίδι με την Δανία όμως το τουνρουά κλείνει για εμάς με θετικό πρόσωπο”.