ΑΕΚ: «Το μεγάλο ταξίδι του ιστορικού Τροπαίου ξεκινά - Σε αυτές τις πόλεις θα ταξιδέψει»

Η ΑΕΚ με σχετική της ενημέρωση παρουσιάζει όλα όσα έγιναν στην εκδήλωση και ανακοινώνει αναλυτικά τις πόλεις που θα ταξιδέψει το τρόπαιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η Φλόγα άναψε και το μεγάλο Ταξίδι ξεκινά!

H Οικογένεια της ΑΕΚ γιόρτασε απόψε Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, τη Νέα Σελίδα που άνοιξε για το Ελληνικό Ποδόσφαιρο, τη Νεολαία, τον Αθλητισμό και το Ευ Αγωνίζεσθαι με την κατάκτηση του Πρωταθλήματος της Super League της σεζόν 2026-2026. Απόψε ξεκίνησε το ταξίδι του ιστορικού Τροπαίου του πρωταθλήματος...

Το Τρόπαιο θα ταξιδέψει ανά την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, όπως και την Κύπρο...

Θα περάσει από εκεί απ' όπου ξεκίνησαν όλα. Από την Κωνσταντινούπολη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Συνολικά το τρόπαιο θα πάει σε πάνω από 60 κέντρα προορισμών, με έμφαση σε περιοχές που η κληρονομιά των Προσφύγων παραμένει δυνατή και ανεξίτηλη…

Όλοι οι προορισμοί, μαζί με τις ημερομηνίες και τις ώρες που θα βρίσκεται το Τρόπαιο σε κάθε κέντρο προορισμού, ανακοινώθηκαν στην αποψινή εκδήλωση για την έναρξη του ταξιδιού του Τροπαίου.

Αφετηρία της διαδρομής του Τροπαίου, η αποψινή Ιστορική Εκδήλωση στο Σπίτι Μας, στην «Αγιά Σοφιά» στην Νέα Φιλαδέλφεια. Στην εστία της «Αγιά Σοφιάς» άναψε η Φλόγα του 1924 για τις Αλησμόνητες Πατρίδες, η οποία συμβολίζει τη Μεταλαμπάδευση των Αξιών των 102 Χρόνων της Ιστορίας της ΑΕΚ, μέχρι και το σήμερα και το ξεκίνημα του γραψίματος της Νέας Λαμπρής Σελίδας.

Η Φλόγα του 1924 για τις Αλησμόνητες Πατρίδες θα παραμείνει αναμμένη δίπλα από το Τρόπαιο του Πρωταθλήματος και τα Ιερά Σύμβολα της AΕΚ, της Ελλάδας και της Ορθοδοξίας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Πλατεία του Αετού στην «Αγιά Σοφιά», μετά τη σεμνή τελετή που έγινε την Δευτέρα 1 Ιουνίου.

Η ομιλία του κ. Μάριου Ηλιόπουλου

«Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Μάριος Ηλιόπουλος, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τόνισε τα εξής:

Αγαπητοί φίλοι, φίλες

Δεν θα κάνω προσφωνήσεις, γιατί δεν μου αρέσουν τα τυπικά. Θα πω σε όλους ότι σας στέλνω την ανιδιοτελή μου αγάπη.

Από τις 17 Μαΐου του 2026 γιορτάζουμε τη νέα μέρα που χάραξε, το νέο κεφάλαιο που άνοιξε για τη νεολαία και τον Ελληνικό Αθλητισμό.

Ζούμε σε μία περίοδο που η κοινωνία υποφέρει, δεν περνά καλά, ζορίζεται οικονομικά, ζορίζεται σε θέματα υγείας αλλά και Πολιτισμικά και Αξιακά. Κλονίζονται οι Βασικές Αρχές, η Κουλτούρα, τα Ήθη, τα Έθιμα…

Στην οικογένεια της ΑΕΚ, στον πυρήνα της, προτεραιότητα είναι η Υγεία στο σώμα, στην ψυχή και στο μυαλό. Έξω από Βία και ναρκωτικά.

Θέλουμε να κρατάμε ψηλά την σημαία και τα ιδανικά μας, την υπερηφάνεια, την αξιοπρέπεια και ψυχικό σθένος.

Το Ευ Αγωνίζεσθαι, είναι οδηγός και πυξίδα μας. Η 1η Ιουνίου και η σημερινή, 14 Ιουνίου, δεν είναι τυχαίες ημέρες.

Η σημερινή ημέρα συμβολίζει αριθμητικά τα 14 πρωταθλήματα, ενώ η 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, σηματοδότησε την έναρξη αυτής της συμβολικής δράσης.

Αυτή η φλόγα της αισιοδοξίας που άναψε, μαζί με τα ιερά σύμβολα των προγόνων και των γονιών μας... τη σημαία του Βυζαντίου, της Ελλάδας και της ΑΕΚ, θα μας θυμίζουν πάντοτε την επανεκκίνηση.

Είθε το Άγιο Πνεύμα να μεταλαμπαδεύσει στις ψυχές μας πίστη, πάθος και δύναμη ψυχής. Γιατί χωρίς όραμα, χωρίς όνειρα και χωρίς ψυχικό σθένος, δεν υπάρχει ελπίδα... και χωρίς ελπίδα, το μέλλον χάνει την αξία του.



Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρχαν σταθμοί για τον Ελληνικό αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο το 2026 θα είναι ένας φάρος που θα μείνει στην ιστορία.

Το Ευ Αγωνίζεσθαι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ιστορικές αξίες που πρεσβεύει η ΑΕΚ, με το DNA μας. Στις δύσκολες στιγμές, όταν ενώνονται οι Ελληνικές ψυχές γράφεται ιστορία, αυτό ακριβώς πρεσβεύει η ομάδα μας.

Το νέο κεφάλαιο γράφεται σε ένα περιβάλλον πιο καθαρό και πιο δίκαιο. Σε ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά μπορούν να ονειρεύονται. Σε ένα περιβάλλον όπου οι στόχοι κατακτώνται με αξίες και προσπάθεια.

Το μήνυμα που περνάει στα νέα παιδιά είναι:



• Να πιστεύετε στις δυνατότητές σας.

• Να μη φοβάστε τις δυσκολίες.

• Να αγωνίζεστε με ήθος και πάθος.

• Να έχετε αυτογνωσία και αξιοπρέπεια.

• Να διεκδικείτε τα όνειρά σας.

Καλώ τους φιλάθλους όλων των ομάδων:



• Να αφήσουμε πίσω τον φανατισμό.

• Να στηρίξουμε τη νέα γενιά.

• Να υπηρετήσουμε αξίες που ενώνουν.

• Να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο, όπως αξίζει στη σπουδαία πατρίδα μας.



Το τρόπαιο του πρωταθλητή θα ταξιδέψει σε σημαντικά κέντρα προορισμού σε όλη την Ελλάδα, μεταφέροντας μαζί του τις αξίες, τα ιδανικά, το όραμα και την ελπίδα για το μέλλον.

Πρώτος σταθμός μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Καλαμάτα που τον Μάρτη του 1821 ήταν η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε από τον Οθωμανικό ζυγό. Τον Ιούλιο θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο... η σχέση της ΑΕΚ με την Κωνσταντινούπολη δεν είναι απλώς ιστορία, είναι ζωντανή συνέχεια.

Θα βρεθεί κοντά σε κάθε φίλαθλο που ονειρεύεται και πιστεύει στο καλύτερο αύριο. Που πιστεύει στο δρόμο του Νικητή. Ας αποτελέσει πηγή έμπνευσης που γεννιέται μέσα από αγάπη για όραμα.

Γι’ αυτό, ό,τι κάνεις, να το κάνεις με αγάπη, με επιμονή, υπομονή, πάθος και πίστη, και προσήλωση στις αξίες του Ευ Αγωνίζεσθαι.

Η ΑΕΚ είναι ομάδα και ιδέα, μα πάνω από όλα είναι κίνημα, και είναι στάση ζωής!

Ζήτω η ΑΕΚ!

Ζήτω η ΑΕΚ!

Ζήτω η ΑΕΚ!»