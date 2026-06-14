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Γερμανία - Κουρασάο 7-1: Καθολική αποθέωση για τους ηττημένους από το υπέροχο κοινό τους

Ποδόσφαιρο
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Μπορεί το Κουρασάο να ηττήθηκε με 7-1 από την Γερμανία, ωστόσο το κοινό του δεν σταμάτησε να τους χειροκροτά μετά το τέλος του αγώνα.
Γερμανία - Κουρασάο 7-1: Καθολική αποθέωση για τους ηττημένους από το υπέροχο κοινό τους