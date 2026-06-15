Σε μια ματσάρα με δύο όψεις, Ολλανδία και Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 ανοίγοντας λογαριασμό στο Group F.

Το καλύτερο μέχρι στιγμής ματς του Mundial έπαιξαν Ολλανδία και Ιαπωνία, με όλα τα γκολ να έρχονται στο δεύτερο μέρος. Οι Οράνιε προηγήθηκαν δύο φορές, όμως οι Σαμουράι έδωσαν ισάριθμες απαντήσεις (2-2) και πλέον έχουν από έναν βαθμό στο όμιλο στον οποίο συμμετέχουν Σουηδία, Τυνησία.

Δεν ήθελε και πολύ για να αιφνιδιάσει με το «καλημέρα» η Ολλανδία, όμως στο 3’ το σουτ του Μάλεν από κοντά απέκρουσε ο Σουζούκι. Μετά από αυτή φάση η Ιαπωνία ξύπνησε, επέδειξε εξαιρετική προσύλωση στο πλάνο και φυσική κατάσταση και με οργάνωση και άψογη αμυντική λειτουργία δεν άφησε την αντίπαλό της να απειλήσει.

Χρειάστηκε να έρθει το 34’ για να δούμε ξανά ευκαιρία και ήταν και πάλι ο Μάλεν που την είχε αλλά αυτή τη φορά ο Σουζούκι σταμάτησε την κεφαλιά του μετά από κόρνερ του Ράιντερς. Ήταν το καλύτερο διάστημα των Οράνιε επιθετικά, με τον Γκάκπο να πλασάρει ψηλά μέσα από την περιοχή στο 36’, ενώ οι Ιάπωνες απάντησαν στο φινάλε του ημιχρόνου, με τους Νακαμούρα (43’) και Ουέντα (45’) όμως το 0-0 παρέμεινε.

Εντελώς διαφορετικά έμελλε να είναι τα πράγματα στην επανάληψη, όπου σχεδόν κάθε ευκαιρία «έγραφε». Στο 51’ ο Γκράβενμπερχ έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Φαν Ντάικ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα δοκάρι-και-μέσα. Το 1-0 όμως διατηρήθηκε για μόλις 6 λεπτά αφού ο Νακαμούρα με δυνατό δεξί έξω από την περιοχή βρήκε τη γωνία (1-1). Το παιχνίδι ήταν τρελό και στο 64’ οι Οράνιε μπήκαν ξανά σε θέση οδηγού.

Αυτή τη φορά συνέβη ύστερα από ατομική ενέργεια, καθώς ο Σάμερβιλ απέφυγε δύο αντιπάλους και συνέκλινε από δεξιά και εξαιρετικό αριστερό φαλτσαριστό σουτ σκόραρε και αυτός στέλνοντας την μπάλα δοκάρι-και-μέσα. Στο επόμενο διάστημα η Ολλανδία θέλησε να διαχειριστεί το προβάδισμα με τον Κούμαν να κάνει αμυντικογενείς αλλαγές, όμως η Ιαπωνία την «πλήγωσε» στο 89’ με την κεφαλιά του Καμάντα, που έγραχε το τελικό 2-2.



Ολλανδία (Ρόναλντ Κούμαν): Φερμπρούγκεν, Ντούμφρις, Φαν Χέκε, Φαν Ντάικ, Φαν Ντε Φεν, Ντε Γιονγκ, Γκράβενμπερχ (81’ Ακέ), Ράιντερς (70’ Τίμπερ), Γκάκπο (85’ Μπρόμπει), Σάμερβιλ (70’ Κουπμάινερς), Μάλεν (70’ Ντεπάι).

Ιαπωνία (Χάιμε Μοριγιάσου): Σουζούκι, Ίτο, Τανιγκούτσι, Γουατανάμπε (75’ Τομιγιάσου), Σάνο, Καμάντα, Ντόαν (75’ Σουγκαβάρα), Νακαμούρα, Κούμπο (75’ Ογκάβα), Μαέντα (66’ Γιούνια Ίτο), Ουέντα (84’ Σιογκάι).