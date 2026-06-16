Πήρε σλοβενικό διαβατήριο ο Χέιζ - Συμπαίκτης του Ντόντσιτς και στην Εθνική (pic)

Ο Τζάκσον Χέιζ πήρε σλοβενικό διαβατήριο και πλέον θα μπορεί να αγωνίζεται με την Εθνική Σλοβενίας.

Ο Τζάκσον Χέιζ γίνεται συμπαίκτης του Λούκα Ντόντσιτς και στην Εθνική πέρα από τους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο σέντερ έλαβε σλοβενικό διαβατήριο και πλέον θα μπορεί να αγωνίζεται με το εθνόσημο.

Ο Άλες Κρίζναρ, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας της Σλοβενίας, δήλωσε: Ευχαριστούμε ειλικρινά την Εθνοσυνέλευση και την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, όλα τα αρμόδια υπουργεία, την Ολυμπιακή Επιτροπή της Σλοβενίας, την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας στην Ουάσιγκτον και όλους όσους βοήθησαν τον Τζάκσον Χέιζ να αποκτήσει τη σλοβενική υπηκοότητα. Αυτές τις μέρες, ο Τζάκσον έδωσε τον όρκο και κανόνισε όλες τις διατυπώσεις για την έκδοση διαβατηρίου.

Όπως είναι γνωστό, δεν θα βοηθήσει ακόμη την εθνική ομάδα στο επερχόμενο προκριματικό παράθυρο, αλλά πιστεύω ότι με το νεαρό του ηλικία, τις αγωνιστικές του ικανότητες, τη μεγάλη του επιθυμία και τη σωστή στάση, θα είναι ένα σημαντικό μέλος της εθνικής ομάδας της Σλοβενίας μακροπρόθεσμα».