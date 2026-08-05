Κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας: Όγδοος ο Κυνηγάκης στα 5χλμ., νταμπλ χρυσών ο Βέλμπροκ

Την όγδοη θέση των 5χλμ. κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα κατέλαβε ο Αλκης Κυνηγάκης, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι.

Ο Ελληνας αθλητής έδωσε μεγάλη μάχη και κατάφερε να μείνει σχετικά κοντά στην προπορευόμενη τριάδα της κούρσας, χωρίς να έχει όμως τις δυνάμεις στο τελικό σπριντ για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Τερμάτισε σε 56:02.05, περίπου 22 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, αλλά και 26 δευτερόλεπτα μπροστά από τον επόμενο κολυμβητή.

Ο Γερμανός Φλόριαν Βέλμπροκ έκανε το Νταμπλ, καθώς μετά τα 10χλμ. επικράτησε και στο 5άρι με 55:40.2. Δεύτερος, όπως και χθες (4/8), ήταν ο Ούγγρος Ντάβιντ Μπέτλεχεμ με 55:42.6, ενώ ο Ιταλός Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι, με αντεπίθεση στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, κατάφερε να ξεπεράσει τον Γάλλο Σάσα Βελί και να εξασφαλίσει το χάλκινο μετάλλιο με 55:44.7

Η πρώτη οκτάδα στα 5χλμ. ανδρών:

1. Φλόριαν Βέλμπροκ (Γερμανία) 55:40.2

2. Ντάβιντ Μπέτλεχεμ (Ουγγαρία) 55:42.6

3. Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι (Ιταλία) 55:44.7

4. Σάσα Βελί (Γαλλία) 55:51.5

5. Ντομένικο Ατσερέντζα (Ιταλία) 55:54.4

6. Μαρτσέλο Γκουίντι (Ιταλία) 55:54.9

7. Κριστόφ Ρασόφσκι (Ουγγαρία) 55:55.8

8. Αλκης Κυνηγάκης (ΕΛΛΑΔΑ) 56:02.5

