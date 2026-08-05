Στα σκοινιά ο Λιόλιος, πήγε στο δικαστήριο για τη διαμάχη ΕΟΚ-Απόλλων Πατρών!

Η παρουσία του Βαγγέλη Λιόλιου στη δικαστική αίθουσα για τη διαμάχη του Απόλλωνα Πατρών με την ΕΟΚ επιβεβαίωσε και τη σοβαρότητα του ζητήματος για την Ομοσπονδία. Κινήσεις... πανικού και ένταση στην αίθουσα.

Η ΕΟΚ φαίνεται πως βρίσκεται σε κατάσταση πίεσης και αυτό δεν αποδεικνύεται μόνο από την παρουσία Λιόλιου στο δικαστήριο, αλλά και στον τρόπο αντίδρασής του στη διάρκεια της δίκης, που προκάλεσε αρνητικές εντυπώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στο επίκεντρο της σφοδρής αντιπαράθεσης βρίσκεται η διαδικασία παραχώρησης της Wild Card για την Elite League, με τον Απόλλωνα Πατρών να προσφεύγει στα δικαστήρια καταγγέλλοντας πλήρη έλλειψη διαφάνειας και αδιαφανή κριτήρια βαθμολόγησης εκ μέρους της ΕΟΚ που τον άφησαν εκτός κατηγορίας.

Αρχικά, η προσωπική επιλογή του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, να εμφανιστεί αυτοπροσώπως στο δικαστήριο, ξάφνιασε πολλούς, καθώς σε τέτοιες νομικές μάχες την εκπροσώπηση αναλαμβάνουν συνήθως αποκλειστικά οι δικηγόροι. Ο ίδιος εξερράγη στη διάρκεια της δίκης, όταν οι νομικοί εκπρόσωποι του Απόλλωνα έφεραν στο τραπέζι επιχειρήματα που αφορούσαν αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ). Στο άκουσμα αυτών των ισχυρισμών, ο Λιόλιος αντέδρασε εντόνως μέσα από το ακροατήριο, παρεμβαίνοντας σε υψηλούς τόνους για να διαψεύσει κατηγορηματικά τα όσα ειπώθηκαν, ενώ έκανε λόγο για ξεκάθαρη απόπειρα σπίλωσης του ονόματός του.

Αυτή η έκρηξη και η γενικότερη στάση του σχολιάστηκαν έντονα από τους παριστάμενους. Άνθρωποι του μπασκετικού χώρου θεωρούν ότι η συγκεκριμένη αντίδραση δεν ήταν τυχαία, αλλά αντικατοπτρίζει την τεράστια πίεση κάτω από την οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η ηγεσία της ΕΟΚ, έχοντας να διαχειριστεί ένα «εκρηκτικό» κοκτέιλ από ανοιχτά δικαστικά μέτωπα, θεσμικές ρήξεις και συνεχείς δημόσιες αντιπαραθέσεις.