Ο Ταϊρί άνοιξε τον… χορό των αφίξεων για τον ΠΑΟΚ: «Να φέρουμε έναν τίτλο»

Ο Μπριν Ταϊρί έγινε ο πρώτος ξένος παίκτης του ΠΑΟΚ που έφτασε στη Θεσσαλονίκη ενόψει της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.

Ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Δικέφαλο και σήμερα, λίγο μετά τις 12:00 αφίχθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στις σύντομες δηλώσεις του στους εκπροσώπους του Τύπου ανέφερε:

«Όταν είπα στην ανανέωση του συμβολαίου μου, ότι θέλω να τελειώσουμε τη δουλειά, εννοούσα να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε πέρσι. Να φέρουμε έναν τίτλο στον ΠΑΟΚ. Πέρσι δεν τα καταφέραμε στο Europe Cup, φέτος έχουμε αυτή την ευκαιρία».

Η άφιξη των ξένων παικτών θα συνεχιστεί στις 7 Αυγούστου με τον Μπεν Μουρ και στις 9 Αυγούστου θα αφιχθούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» οι Μάρκους Φόστερ, Τρέβορ Χάτζινς, ΡαϊΚουάν Γκρέι, Ναζ Μήτρου - Λονγκ (διαθέτει ελληνικό διαβατήριο) και Κάιλ Αλεξάντερ.

Όσον αφορά τον Τσέντι Όσμαν, που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ομάδας, αναμένεται μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την εθνική Τουρκίας για το παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με το τελευταίο ματς της να είναι στις 31 Αυγούστου. Παρόμοια η κατάσταση και με τον Νικ Καλάθη, με ερωτηματικό το αν θα κληθεί στην εθνική Ελλάδας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα αφίξεων των υπολοίπων παικτών του ΠΑΟΚ: