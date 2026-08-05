«Την έβαλα μέσα στον πανικό μου σε μια βαλίτσα, την έδωσα σε έναν γέρο»: Τι ισχυρίστηκε ο Αφγανός στους αστυνομικούς

Αρνείται την εμπλοκή του στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθη ως δράστης του εγκλήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί. Οι ισχυρισμοί που θα προβάλει αναμένεται να είναι περίπου ίδιοι με αυτούς που πρόβαλε και ενώπιον των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ.

Στην κατάθεση που έδωσε το περασμένο Σάββατο (1/8) στους αστυνομικούς, ο 26χρονος υποστήριξε ότι δεν σκότωσε την 38χρονη αλλά ότι την βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι όπου διέμενε και ότι, υπό το κράτος πανικού, προχώρησε σε μια σειρά αδικαιολόγητων ενεργειών.

«Δεν έκανα ποτέ κακό σε κανέναν. Θέλω να με καταλάβετε και να με πιστέψετε. Ήμουν απλώς σε πανικό», είναι τα πρώτα λόγια της κατάθεσής του.

Ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή μιλώντας για τη σύζυγό του, το ανήλικο παιδί τους, αλλά και τη θρησκευτική τους δράση.

«Από την αγάπη για την οικογένειά μου πήρα τη δύναμη να σας πω την αλήθεια. Εγώ και η γυναίκα μου είμαστε Ευαγγελικοί Χριστιανοί και παράλληλα κάνουμε εθελοντισμό και φιλανθρωπικές δράσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το διαμέρισμα όπου διέμενε προσωρινά η 38χρονη Βρετανίδα -την αποκαλεί Λίσα- χρησιμοποιούνταν από φιλανθρωπική οργάνωση για τη φιλοξενία ανθρώπων που είχαν ανάγκη.

«Τη βρήκα πεσμένη στο μπάνιο»

Αναφερόμενος στα όσα συνέβησαν το βράδυ της 15ης Ιουλίου, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε φύγει νωρίτερα από παρέα φίλων για να επισκεφθεί το σπίτι που έμενε η γυναίκα. Εκεί, όπως λέει, αντίκρισε ένα σοκαριστικό θέαμα.

«Όταν άναψα τα φώτα και κατευθύνθηκα προς το μπάνιο, παρατήρησα ότι η Λίσα ήταν πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου και έβγαζε κάτι σαν νερό από το στόμα της. Της μίλησα δυο τρεις φορές αλλά αυτή δεν απαντούσε. Πάγωσα. Μου κόπηκαν τα πόδια», περιέγραψε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια εγκατέλειψε έντρομος το διαμέρισμα χωρίς να ειδοποιήσει τις Αρχές.

Ο μυστηριώδης ηλικιωμένος

Το πλέον αμφιλεγόμενο σημείο της κατάθεσης αφορά έναν άγνωστο ηλικιωμένο άνδρα, τον οποίο, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, συνάντησε τυχαία σε στάση λεωφορείου όταν έφυγε από το σπίτι.

Όπως υποστήριξε, τον ρώτησε τι έπρεπε να κάνει και εκείνος φέρεται να τον συμβούλεψε να απομακρύνει τη σορό από το σπίτι ώστε να μην «μπλέξει».

«Μέσα στον πανικό μου έφυγα αμέσως από το σπίτι και σταμάτησα έναν γέρο που βρήκα μπροστά μου σε μια στάση λεωφορείου και τον ρώτησα τι κάνω αν έχω ένα άτομο νεκρό μέσα στο σπίτι μου. Αυτός μου είπε ότι δούλευε με νοσοκομεία και ξέρει από αυτά και αυτό που πρέπει να κάνω είναι να το απομακρύνω από το σπίτι μου αλλιώς θα μπλέξω. Έκατσα και σκέφτηκα αυτά που μου είπε για κάποιες ώρες», σημείωσε.

Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι επέστρεψε στο διαμέρισμα την επόμενη ημέρα και τοποθέτησε τη σορό της Λίσα μέσα σε μια μαύρη βαλίτσα.

«Έτσι την επόμενη μέρα εκεί προς το βράδυ, μέσα στον πανικό μου και φοβούμενος μην μπλέξω γιατί έχω και ένα μικρό παιδί, τον άκουσα (τον ηλικιωμένο) και γύρισα πίσω στο σπίτι. Η Λίσα ήταν εκεί. Ήλπιζα ότι θα ήταν ζωντανή και δεν θα την έβρισκα πάλι στην ίδια κατάσταση. Έτσι αποφάσισα να κάνω αυτό που μου είπε ο γέρος. Πήρα μια μαύρη βαλίτσα που βρήκα μέσα στο σπίτι και έβαλα μέσα την Λίσα. Πήρα την βαλίτσα και την έβαλα στο πορτ μπαγκάζ του κόκκινου Peugeot, που προηγουμένως είχα παρκάρει έξω από το σπίτι που σας λέω. Αυτό το αυτοκίνητο είναι της γυναίκας μου. Ξεκίνησα λοιπόν με το Peugeot, έφτασα κοντά στο σπίτι μου και το πάρκαρα.

»Κατέβηκα από το αυτοκίνητο, έβγαλα την βαλίτσα από το πορτ μπαγκαζ και πήγα με τα πόδια σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται απέναντι από τον Πανελλήνιο. Εκεί βρήκα τον γέρο που σας είπα που μου έδωσε τις συμβουλές. Αυτός μου είπε να του αφήσω την βαλίτσα και θα το αναλάβει αυτός. Βέβαια αυτός μου ζήτησε χρήματα ως αντάλλαγμα. Του εξήγησα ότι εκείνη την στιγμή δεν έχω και ότι θα έβρισκα και θα του έδινα».

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ακόμη ότι αφαίρεσε τις τραπεζικές κάρτες και το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης, υποστηρίζοντας ότι από το κινητό έστειλε μηνύματα στους οικείους της ώστε να πιστέψουν ότι ήταν καλά, ενώ από τις τραπεζικές της κάρτες έκανε αναλήψεις χρημάτων, τα οποία -όπως ισχυρίζεται- κατέληξαν στον ηλικιωμένο άνδρα που τον εκβίαζε.

«Σκέφτηκα ότι χρήματα θα βρω από τις κάρτες της Λίσα. Αφού άφησα την βαλίτσα στον γέρο δεν ξανασχολήθηκα με αυτό το θέμα. Ταράχτηκα πολύ με όλο αυτό που έγινε. Την επόμενη μέρα είπα στην γυναίκα μου ότι είχα ανάγκη να ξεφύγω, χωρίς όμως να της πω κάτι σχετικό με τη Λίσα και της πρότεινα να πάμε στην Αράχοβα εκδρομή. (...) Εκεί καθίσαμε ένα βράδυ και επιστρέψαμε την επόμενη μέρα στην Αθήνα.

»Κάτι άλλο που ξέχασα να σας πω είναι ότι πέραν από τις κάρτες της Λίσα πήρα και το κινητό της. Από αυτό έστειλα κάποια μηνύματα σε κοντινούς της ανθρώπους για να καθησυχαστούν ότι είναι καλά. Δεν ξέρω τι σκεφτόμουν. Δεν σκεφτόμουν καθαρά. Όσα λεφτά έβγαλα από τις κάρτες της Λίσα τα έδωσα στον γέρο γιατί με εκβίαζε ότι θα τα πει όλα στην αστυνομία. Αυτόν τον γέρο απ’ όσο ξέρω τον λένε Νίκο και συχνάζει εκεί που άφησα την βαλίτσα. (...) Το κινητό και τις κάρτες της Λίσα τις πέταξα σε έναν κάδο», κατέληξε.

Να σημειωθεί ότι, από τη πλευρά τους, οι αστυνομικοί, θεωρούν πως ο ηλικιωμένος που αναφέρει ο κατηγορούμενος δεν υπάρχει και ότι αποτελεί απλώς μια προσπάθεια να μετακυλήσει τις ευθύνες του αλλού.

Πηγή: protothema.gr