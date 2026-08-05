Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Τάις για δύο χρόνια η Μακάμπι Τελ Αβίβ

Επίσημα παίκτης της Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι ο Ντάνιελ Τάις.

Η ισραηλινή ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Γερμανού διεθνή σέντερ για τα επόμενα δύο χρόνια, αφού τελικά η μεταγραφή του στη Βιλερμπάν δεν προχώρησε λόγω οικονομικών αδυναμιών του γαλλικού συλλόγου.

«Ο Τάις θα μας προσθέσει πολλή εμπειρία», τόνισε ο προπονητής της Μακάμπι Όντεντ Κατάς και συμπλήρωσε: «Έχει περάσει από όλα τα επίπεδα, σε ομάδες του NBA και της Euroleague, κέρδισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τη Γερμανία. Ξέρει τι σημαίνει να είσαι σε μια νικήτρια ομάδα και τι χρειάζεται για να είσαι μια νικήτρια ομάδα. Θα μας δώσει μεγάλη ευελιξία σε αυτή τη θέση».

Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην EuroLeague ο Τάις είχε με τη Μονακό 9.7 πόντους και 5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 41 αγώνων. Μάλιστα, η Μακάμπι παρουσίασε τον Τάις με ένα διαφορετικό και εντυπωσιακό βίντεο με τη βοήθεια χρήσης ΑΙ.