Πόρτο Γερμενό: Η οικογένεια του Έλληνα συντονιστή ζητά να διερευνηθούν οι εντολές και ο συντονισμός

Νέα διάσταση στις έρευνες για το αεροπορικό δυστύχημα με το πυροσβεστικό ελικόπτερο δίνουν οι κινήσεις της οικογένειας του Έλληνα συντονιστή, η οποία εμφανίζεται πεπεισμένη ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δόθηκαν λανθασμένες εντολές που συνέβαλαν στην τραγική εξέλιξη.

Την ώρα που η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, οι συγγενείς του πιλότου προετοιμάζονται να συμμετάσχουν ενεργά στην έρευνα, επιδιώκοντας να αποκτήσουν πλήρη εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το συμβάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βασική θέση της οικογένειας είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε και εκτελέστηκε ο συντονισμός της επιχείρησης θα πρέπει να αποτελέσει βασικό αντικείμενο διερεύνησης. Η εκτίμησή τους είναι ότι κρίσιμες αποφάσεις και οδηγίες που δόθηκαν στον πιλότο πρέπει να εξεταστούν διεξοδικά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα ή εάν υπήρξαν παραλείψεις που επηρέασαν την εξέλιξη της αποστολής.

Οι συγγενείς του Έλληνα συντονιστή εκτιμούν ότι ο συντονισμός της επιχείρησης δεν πραγματοποιήθηκε με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Δηλαδή, αντί να υπάρχει εναέριος συντονισμός από ελικόπτερο, όπως προβλέπεται σε αντίστοιχες επιχειρήσεις, ο συντονισμός γινόταν από το έδαφος. Κατά την ίδια εκτίμηση, η συγκεκριμένη επιλογή ενδέχεται να δημιούργησε «τυφλές γωνίες» ως προς την εικόνα που υπήρχε για τις κινήσεις των εναέριων μέσων, ενώ φέρεται να συνέβαλε και σε προβλήματα επικοινωνίας κατά την εξέλιξη της επιχείρησης.

Πού κινείται η έρευνα

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έρευνα φαίνεται να κινείται ήδη προς την κατεύθυνση της διερεύνησης του συντονισμού των ελικοπτέρων και του κατά πόσο η απουσία εναέριου συντονισμού επηρέασε την ασφάλεια της αποστολής. Ωστόσο, πρόσωπα που παρακολουθούν την υπόθεση επισημαίνουν ότι οποιοδήποτε ασφαλές συμπέρασμα θα μπορεί να εξαχθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της συλλογής και αξιολόγησης όλων των αποδεικτικών στοιχείων.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα δεδομένα που αναμένεται να προκύψουν από την ανάλυση των «μαύρων κουτιών», καθώς εκτιμάται ότι θα αποτυπώσουν με ακρίβεια τις επικοινωνίες, τις εντολές που δόθηκαν, καθώς και την εξέλιξη των τελευταίων κρίσιμων λεπτών πριν από το δυστύχημα. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να διασταυρωθούν με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αλληλουχία των γεγονότων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις μαρτυρίες όσων επέβαιναν στο δεύτερο ελικόπτερο και επέζησαν του συμβάντος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι αυτόπτες μάρτυρες δεν έχουν ακόμη εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας, γεγονός που, κατά την άποψη της οικογένειας, αφήνει αναξιοποίητο ένα κρίσιμο αποδεικτικό μέσο.

Για τον λόγο αυτό αναμένεται να υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά της οικογένειας του Έλληνα συντονιστή μέσω της δικηγόρου Βάσως Πανταζής, με τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, ώστε να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και να ληφθούν οι σχετικές καταθέσεις.

Τι περιμένει η οικογένεια του πιλότου

Σε ανακοίνωσή της χθες η δικηγόρος της οικογένειας του Έλληνα χειριστή Βάσω Πανταζή, γνωστοποίησε ότι η μητέρα και η αδελφή του αδικοχαμένου χειριστή του ελικοπτέρου Bell που επιχειρούσε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού έδωσαν εντολή στο δικηγορικό της γραφείο να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, μέσω της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος. Όπως αναφέρει στη δήλωσή της, στόχος είναι «να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον αδόκητο θάνατο του γιου και αδερφού τους Αριστοτέλη και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι».

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, μέσα στις αμέσως επόμενες ώρες θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας «κατά παντός υπευθύνου που με πράξη ή παράλειψή του συνέβαλε στην ανθρωποκτονία» του χειριστή, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «έναν εκ των πλέον αξιόμαχων πιλότων μας που με αυτοθυσία έδινε αγώνα όλες αυτές τις ημέρες για να σωθούν ζωές και περιουσίες».

Έτσι, οι συγγενείς θα ζητήσουν αντίγραφα της δικογραφίας, ώστε να έχουν πλήρη πρόσβαση στο αποδεικτικό υλικό και να συμμετάσχουν στις προανακριτικές πράξεις με δικούς τους τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι θα αξιολογήσουν ανεξάρτητα τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν κατά την εξέλιξη της έρευνας.

Η οικογένεια, σύμφωνα με τους νομικούς της εκπροσώπους, δεν αποδίδει εκ των προτέρων ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Αντιθέτως, η νομική της στάση είναι ότι οι ενέργειες θα στραφούν κατά όσων προκύψει από την εισαγγελική και πραγματογνωμοσύνη έρευνα ότι είχαν ενδεχόμενη ευθύνη, είτε με πράξεις είτε με παραλείψεις, για τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Πηγή: iefimerida.gr

