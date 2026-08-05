Ο Γιάννης στο κλειστό του Ζωγράφου: «Ξεκίνησα από το τίποτα, αυτό είναι -100 αδερφέ» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξεχνά ποτέ από πού ξεκίνησε. Ο σούπερ σταρ του NBA παρουσίασε το κλειστό του Ζωγράφου, το γήπεδο όπου πέρασε αμέτρητες ώρες δουλεύοντας για να κυνηγήσει το όνειρό του και να γίνει ο «Greek Freak».

Παρά τη διεθνή αναγνώριση και τις επιτυχίες του, ο Έλληνας φόργουορντ εξακολουθεί να επιστρέφει κάθε καλοκαίρι στο ίδιο γήπεδο, δείχνοντας τη σημασία που έχει για τον ίδιο το μέρος όπου ξεκίνησαν όλα.

«Ο κόσμος λέει ξεκινάει από το μηδέν, εγώ ξεκίνησα από το τίποτα. Είναι -100 αυτό αδερφέ. Ακόμα και τα σχολεία είχαν καλύτερες εγκαταστάσεις από αυτό.

Όταν πήγα στην Αμερική για πρώτη φορά και είδα τις εγκαταστάσεις είπα “τι σκ@#α”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντετοκούνμπο, περιγράφοντας τις συνθήκες στις οποίες έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα.

Ο ηγέτης πλέον των Μαϊάμι Χιτ αποδεικνύει πως, παρά την παγκόσμια καταξίωση, δεν ξεχνά ποτέ τις ρίζες του και το γήπεδο όπου άρχισε η διαδρομή προς την κορυφή.