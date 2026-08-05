Άρης: Πάει για την Πέμπτη η ανακοίνωση απόκτησης του Μοκόκα

Κατά μία μέρα μετατίθεται η ανακοίνωση του Άρη για τον Άνταμ Μοκόκα.

Ο Γάλλος περιφερειακός ήταν προγραμματισμένο να ανακοινωθεί σήμερα, Τετάρτη (5/8), όμως για διαδικαστικούς λόγους η επίσημη ανακοίνωση μετατίθεται για την Πέμπτη (6/8).

Ούτως ή άλλως η μεταγραφή του Μοκόκα ήταν η πρώτη που είχαν κλείσει οι «κιτρινόμαυροι» στα τέλη Μαΐου μαζί με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Η καθυστέρηση της ανακοίνωσης έχει να κάνει με ένα προσωπικό ζήτημα του παίκτη που σχετίζεται με τους ατζέντηδές του και δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά την παρουσία του στο ρόστερ.

Έτσι, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, η ανακοίνωση του Μοκόκα αναμένεται να γίνει αύριο, Πέμπτη, και να αποτελέσει την 11η χρονικά μεταγραφή της ομάδας.