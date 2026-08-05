Μοκόκα ο 11ος: Ο Άρης ανακοινώνει τον Γάλλο γκαρντ και περιμένει τον Θανάση

Ολοκληρώνεται σήμερα (5/8) η μεταγραφή του Άνταμ Μοκόκα στον Άρη.

Οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε συμφωνία από τα τέλη Μαΐου, όμως κάποια διαδικαστικά θέματα του παίκτη με τους εκπροσώπους του καθυστέρησαν την επισημοποίηση της μεταγραφής. Σήμερα στις 19:14 ο Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου γκαρντ (1.96μ.), ο οποίος αναδείχθηκε MVP των τελικών του EuroCup της περασμένης σεζόν με τη γαλλική Μπουργκ.

Ο Μοκόκα ήταν από τις πρώτες ουσιαστικά μεταγραφές του Άρη για τη νέα σεζόν, όμως χρονικά αποτελεί την 11η φετινή προσθήκη. Προηγήθηκαν οι Λιντέλ, Τανούλης, Μπιρτς, Ντιμιτρίεβιτς, Κώστας Αντετοκούνμπο, Μόργκαν, Ρόμπινσον-Ερλ, Γιόβιτς, Τολιόπουλος και Χαραλαμπόπουλος.

Σε αυτούς αναμένεται να προστεθεί την επόμενη εβδομάδα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, με τον οποίο θα κλείσει προς το παρόν το ρόστερ της ομάδας και τουλάχιστον μέχρι τα πρώτα φιλικά. Με ερωτηματικό παραμένει η υπόθεση του Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Άρη ως το 2028, όμως αναζητείται ομάδα για να παραχωρηθεί δανεικός μετά την υπερφόρτωση στη γραμμή των γκαρντ.

Την περασμένη σεζόν στο EuroCup ο Μοκόκα είχε 12.3 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 27.5 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Ανάλογα ήταν τα νούμερα του στη γαλλική λίγκα με 11,8 πόντους και 41.5% στα τρίποντα, 4,4 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 23.1 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι στην κανονική περίοδο.