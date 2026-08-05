Φλόγες δεκάδων μέτρων: Συγκλονιστικό timelapse βίντεο από τη φωτιά στον Κιθαιρώνα

Έξι ημέρες συμπληρώνονται σήμερα από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βοιωτία και έκαψε χιλιάδες στρέμματα γης, περιουσίες και ζώα, ενώ προκάλεσε μεγάλη οικολογική καταστροφή και έκανε στάχτη περιοχές ξεχωριστής ομορφιάς σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Κανδήλι.

Ένα timelapse βίντεο από κάμερα που είναι εγκατεστημένη από τον σύλλογο Ε.ΡΑ.ΔΙΚ. (Ένωση Ραδιοερασιτεχνικών Δικτύων) στην κορυφή του Κιθαιρώνα, κατέγραψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς στις νότιες πλαγιές του βουνού.

Στη λεζάντα του βίντεο, ο σύλλογος γράφει:

Στο παρακάτω timelapse βλέπουμε την πυρκαγιά να κατακαίει τις νότιες πλαγιές του Κιθαιρώνα και κυρίως την πανέμορφη περιοχή του Πόρτο Γερμενού με συγκλονιστικά μεγάλη ισχύ, το ξημέρωμα της 1ης Αυγούστου.

Φλόγες δεκάδων μέτρων, κανένας απολύτως έλεγχος και ισοπεδωτικό κάψιμο χιλιάδων στρεμμάτων μέσα σε λίγες ώρες. Το νέφος της πυρκαγιάς είναι τόσο έντονο, που καταφέρνει και σχηματίζει μικρά ή και μεγαλύτερα νέφη pyrocumulus.

Μία πυρκαγιά που ξεκίνησε στην πολύπαθη νότια Βοιωτία και έφτασε ως σχεδόν τον Σαρωνικό κόλπο, για να τερματίσει κυρίως σε ήδη καμένες εκτάσεις, θάλασσα ή εκτάσεις με πολύ λιγότερη καύσιμη ύλη.