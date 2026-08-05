Μυστράς: Στοιχεία-σοκ από την αυτοψία της ΕΛΑΣ - Πώς έφτασε στα ίχνη του 55χρονου που είχε τον πατέρα του σε καταψύκτη

Τη σύνταξη όχι μόνο του νεκρού πατέρα του αλλά και της αποθανούσας μητέρας του ήθελε να λαμβάνει ο 55χρονος που συνελήφθη στον Μυστρά Λακωνίας.

Ο 55χρονος είναι ξενοδόχος… υπεράνω υποψίας, ο οποίος διατηρεί γνωστό κατάλυμα της περιοχής που διαφημίζεται ως «ο απόλυτος προορισμός για οικογένειες και ζευγάρια που αναζητούν την ηρεμία». Το ξενοδοχείο είναι δίπλα στο βουνό και φιλοξενεί όλο το χρόνο εκατοντάδες επισκέπτες.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος κράτησε επί 2,5 χρόνια νεκρό μέσα σε καταψύκτη τον 90χρονο πατέρα του, ο οποίος λάμβανε μέχρι το θάνατό του τόσο τη δική του σύνταξη όσο και της συζύγου του που επίσης είχε φύγει από τη ζωή.

Ο ξενοδόχος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι ο 90χρονος έφυγε από τη ζωή από φυσιολογικά αίτια, ωστόσο, είναι σε εξέλιξη η έρευνα του ιατροδικαστή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.

Η αυτοψία της ΕΛΑΣ στο ξενοδοχείο

Σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis.gr, από την αυτοψία της ΕΛ.ΑΣ. στο ξενοδοχείο του 55χρονου στον Μυστρά διαπιστώθηκε ότι υπήρχε χώρος που χρησιμοποιούνταν από τον ίδιο ως κατοικία. Στον χώρο αυτό υπήρχε δωμάτιο στο υπόγειο, όπου βρισκόταν ένας επαγγελματικός καταψύκτης που ήταν σε λειτουργία. Στο εσωτερικό του βρέθηκε το πτώμα του 90χρονου σε ύπτια θέση, περιτυλιγμένο με νάιλον. Η σορός δεν έφερε είδη ένδυσης και υπόδησης. Στο πάνω μέρος του καταψύκτη υπήρχαν ξύλα κρεβατιού, που λειτουργούσαν ως επιπλέον βάρος για την καλύτερη στεγανοποίηση και για την αποτροπή τυχόν ανοίγματος.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησαν μετά από πληροφορίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του 90χρονου. Όταν κλήθηκε στην Αστυνομία ο 55χρονος γιος του, ο τελευταίος είπε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του βρίσκεται σε σπίτι στην Καισαριανή μαζί με οικιακή βοηθό. Κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα μετέβη στο σπίτι αυτό και διαπιστώθηκε ότι εκεί βρισκόταν η αδερφή του, η οποία ανέφερε ότι ο πατέρας της ζει στον Μυστρά.

Οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά και αμέσως ενημέρωσαν τον Εισαγγελέα, ο οποίος τους έδωσε εντολή για έρευνα στον χώρο όπου διαμένει ο γιος στον Μυστρά και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο. Εκεί εντοπίστηκε το πτώμα και βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο. Ο ξενοδόχος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Πηγή: ieidiseis.gr