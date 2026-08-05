Eurocup για Άρη: «Μεγάλα ονόματα, μεγαλύτερες φιλοδοξίες»

Εγκωμιαστικά σχόλια από το Eurocup για τον νέο Άρη.

Με αφορμή τις σπουδαίες μεταγραφικές κινήσεις του Άρη το φετινό καλοκαίρι, η διοργανώτρια αρχή κάνει τη δική της ξεχωριστή αναφορά σε αυτές και στην ενδυνάμωση των «κιτρινόμαυρων».

Ο Άρης αποτελεί εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και το Eurocup αναφέρεται με ανάρτησή του στις μεταγραφές των Μόργκαν, Μπιρτς, Γιόβιτς, Ντιμιτρίεβιτς και Ρόμπινσον - Ερλ.

«Μεγάλα ονόματα. Ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Ο Άρης έχει χτίσει ένα ρόστερ που αξίζει να παρακολουθήσετε» αναφέρει στη σχετική της ανάρτηση η διοργανώτρια αρχή.