Κίνηση - έκπληξη: Από το ΝΒΑ στη Μελβούρνη ο Κόουλ Άντονι

Κίνηση - έκπληξη από τον Κόουλ Άντονι, ο οποίος μετά από έξι χρόνια με πολύ καλά νούμερα επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Αυστραλία.

Ο νέος σταθμός στην καριέρα του 26χρονου Αμερικανού γκαρντ είναι η Μελβούρνη (Melbourne United), η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του. Η μεταγραφή του ανακοινώθηκε ως μία από τις πιο εντυπωσιακές κινήσεις στην ιστορία του αυστραλιανού πρωταθλήματος NBL, με συμβόλαιο για τη σεζόν 2026-2027.

Ο Άντονι έχει παίξει σε 355 παιχνίδια κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ, έχοντας κατά μέσο όρο 12 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ σε 24 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, ενώ την περασμένη σεζόν είχε 6,7 πόντους, 3,5 ασίστ και 2,5 ριμπάουντ σε 35 εμφανίσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς. Τα προηγούμενα πέντε χρόνια έπαιξε στους Ορλάντο Μάτζικ, όπου το 2024 ήταν συμπαίκτης με τον Τζο Ινγκλς, τον οποίο θα συναντήσει ξανά στη Μελβούρνη.

Ο ίδιος, στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης της Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένος που ξεκινώ αυτό το ταξίδι. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να συνεχίσω να εξελίσσομαι ως παίκτης και να διεκδικήσω ένα πρωτάθλημα. Είμαι έτοιμος να πιάσω δουλειά και ανυπομονώ να γνωρίσω τους οπαδούς μας».