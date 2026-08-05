Κίνηση - έκπληξη: Από το ΝΒΑ στη Μελβούρνη ο Κόουλ Άντονι

Ο νέος σταθμός στην καριέρα του 26χρονου Αμερικανού γκαρντ είναι η Μελβούρνη (Melbourne United), η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του. Η μεταγραφή του ανακοινώθηκε ως μία από τις πιο εντυπωσιακές κινήσεις στην ιστορία του αυστραλιανού πρωταθλήματος NBL, με συμβόλαιο για τη σεζόν 2026-2027.
Ο Άντονι έχει παίξει σε 355 παιχνίδια κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ, έχοντας κατά μέσο όρο 12 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ σε 24 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, ενώ την περασμένη σεζόν είχε 6,7 πόντους, 3,5 ασίστ και 2,5 ριμπάουντ σε 35 εμφανίσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς. Τα προηγούμενα πέντε χρόνια έπαιξε στους Ορλάντο Μάτζικ, όπου το 2024 ήταν συμπαίκτης με τον Τζο Ινγκλς, τον οποίο θα συναντήσει ξανά στη Μελβούρνη.
Ο ίδιος, στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης της Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένος που ξεκινώ αυτό το ταξίδι. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να συνεχίσω να εξελίσσομαι ως παίκτης και να διεκδικήσω ένα πρωτάθλημα. Είμαι έτοιμος να πιάσω δουλειά και ανυπομονώ να γνωρίσω τους οπαδούς μας».
NBA STAR COLE ANTHONY IS UNITED.— Melbourne United (@MelbUnited) August 5, 2026
A 355-game NBA veteran entering the prime of his career, Anthony comes to us as one of the most athletic and dynamic guards the NBL will have ever seen.
Five seasons with Orlando. One with the Bucks. Next: Melbourne.
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