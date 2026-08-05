«Απέκτησε ισπανικό διαβατήριο ο Ντεκ»

Κάτοχος ισπανικού διαβατηρίου πρέπει να λογίζεται πλέον ο Γκάμπριελ Ντεκ σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα.

Όπως αναφέρει η Marca, ο Αργεντίνος άσος της Ρεάλ απέκτησε επίσημα την ισπανική υπηκοότητα αι πλέον δεν καταλαμβάνει θέση μη κοινοτικού παίκτη στη Liga Endesa, προσφέροντας στους Μαδριλένους μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση του ρόστερ τους.

Ο 31χρονος φόργουορντ της «Βασίλισσας» ολοκλήρωσε τη διαδικασία πολιτογράφησης στις 28 Ιουλίου και δεν θα καταλαμβάνει πλέον θέση παίκτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ισπανικό πρωτάθλημα, καθώς σε αυτό οι ομάδες της ACB μπορούν να δηλώνουν μέχρι δύο παίκτες εκτός ΕΕ.

Έτσι, απελευθερώνεται μία θέση μη κοινοτικού και ο Ντεκ θα μπορεί να αγωνίζεται στο εγχώριο πρωτάθλημα ως Ισπανός. Έχοντας δύο ακόμη χρόνια στο συμβόλαιό του αναμένεται να παραμείνει ένα σημαντικό μέρος του project της Ρεάλ, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να έχει μία εξτρά ποιοτική λύση εντός συνόρων.