Χαλαρές στιγμές στη Μύκονο για τον Φρανσίσκο - H φωτογραφία με τον Βέρτη

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο συνεχίζει τις διακοπές του στην Ελλάδα πριν την έναρξη της προετοιμασίας με τον Παναθηναϊκό.

Ο Γάλλος άσος βρίσκεται στη Μύκονο, όπου περνάει χαλαρές στιγμές προτού επιστρέψει ξανά στο γήπεδο για να ξεκινήσει την σκληρή δουλειά με τους νέους του συμπαίκτες στο «τριφύλλι» ενόψει μίας ακόμα πολύ απαιτητικής σεζόν.

Ο Φρανσίσκο, ο οποίος υπέγραψε πριν μια εβδομάδα στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα τρία χρόνια, αποθανατίστηκε χαμογελαστός και ευδιάθετος μαζί με τον γνωστό τραγουδιστή Νίκο Βέρτη, σε μαγαζί της Μυκόνου.

Στο «νησί των ανέμων» ο Φρανσίσκο ήταν και πριν τις υπογραφές με τους «πράσινους» και επέστρεψε εκεί για να συνεχίσει τις ολιγοήμερες διακοπές του.