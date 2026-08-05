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Στο σημερινό Center Fox o Oλυμπιακός που «κόλλησε», η επιστοφή Γιαννούλη στο... σπίτι & ο «πράσινος» Λιβάι

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τη Γεωργιάννα Σιώμου, το pregame του Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ 1948, τον απόηχο της ισοπαλίας του Ολυμπιακού, αλλά και τις προσθήκες Λιβάι, Γιαννούλη και Βιτάλις.

 

Στο σημερινό Center Fox o Oλυμπιακός που «κόλλησε», η επιστοφή Γιαννούλη στο... σπίτι & ο «πράσινος» Λιβάι