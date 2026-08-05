Ούτε στο Σινσινάτι ο Αλκαράθ

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Κάρλος Αλκαράθ στα γήπεδα μετά από τετράμηνη απουσία δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά στο Σινσινάτι (13-23/8).

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την απόσυρση του Ισπανού σούπερ σταρ από το αμερικανικό Masters και πλέον υπάρχει ανησυχία για τη συμμετοχή του και στο US Open (30/8).

O 23χρονος τενίστας έχει ξεκινήσει δυνατές προπονήσεις και τα μηνύματα είναι άκρως ενθαρρυντικά, όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να βιαστεί να επανέλθει στη δράση. Δεν είναι λίγες οι φορές, άλλωστε, που παίκτες με τραυματισμό στον καρπό «πλήρωσαν» το βεβιασμένο comeback τους.

Το θέμα, λοιπόν, τώρα είναι αν ο Κάρλος και η ομάδα του επιλέξουν να παίξει σε ένα τόσο απαιτητικό τουρνουά όπως το US Open, χωρίς προηγουμένως να έχει «ζεσταθεί» σε κάποια άλλη διοργάνωση.

Η απουσία του από το Σινσινάτι θα έχει και βαθμολογικές επιπτώσεις, καθώς πέρυσι είχε κατακτήσει τον τίτλο, όπως τον είχε κατακτήσει και στη Νέα Υόρκη.

Ο νεαρός τενίστας επέστρεψε τη Δευτέρα (3/8) προσωρινά στο Νο.2, όμως είναι ζήτημα χρόνου να τον προσπεράσει ξανά ο Σάσα Ζβέρεφ και ενδεχομένως να εδραιωθεί στη θέση αυτή.

Θυμίζουμε ότι η τελευταία εμφάνιση του Καρλίτος ήταν στη Βαρκελώνη και στη συνέχεια έχασε την υπόλοιπη σεζόν στο χώμα, τη σεζόν στο γρασίδι και το Masters του Καναδά.