Από εντυπωσιακή ανατροπή έρχεται η Άαρχους, συνεπής στο σκοράρισμα η Στουρμ Γκρατς

Με δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων του τρίτου προκριματικού γύρου του Τσάμπιονς Λιγκ. Στο Ράντερς η Άαρχους φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Αζερμπαϊτζάν Σαμπάχ, ενώ στην Κωνσταντινούπολη η Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει τη Στουρμ Γκρατς.

Η Άαρχους σκόραρε στους 17 πιο πρόσφατους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της, συμπεριλαμβανομένου αυτούς για την καλοκαιρινή διοργάνωση Ιντερτότο.

Η πρωταθλήτρια Δανίας πήγε με το εις βάρος της 4-1 στην Πολωνία να παίξει με τη Λεχ Πόζναν, όμως νίκησε με τρία γκολ διαφορά (0-3) και πήγε το ματς στην παράταση, στην οποία οι δύο ομάδες σημείωσαν από ένα γκολ. Στα πέναλτι το συγκρότημα του 43χρονου Γιάκομπ Πόουλσεν αστόχησε στο πρώτο, ευστόχησε στα υπόλοιπα τέσσερα, και πήρε αυτήν την εντυπωσιακή πρόκριση. Στο πρωτάθλημα μετράει δύο βαθμούς σε ισάριθμες αγωνιστικές μετά από το 1-1 με την Μπρόντμπι και το 2-2 με τη Λίνγκμπι, την οποία ισοφάρισε στο 91’. Η Σαμπάχ ξεκινάει τους αγώνες της για το πρωτάθλημα τον 15αύγουστο. Στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει σημειώσει 4 νίκες, δύο επί της ουαλικής Νιου Σεντς και ισάριθμες επί της φινλανδικής Κούοπιο. Είναι η 4η διαδοχική παρουσία της στα ευρωπαϊκά Κύπελλα, έχοντας σκοράρει στις 8/10 πιο πρόσφατες υποχρεώσεις της. Δεν είναι απίθανο να συνεισφέρει στο σκοράρισμα και απέναντι στους Σκανδιναβούς.

Η Φενέρμπαχτσε προηγήθηκε στην Πολωνία με πέναλτι του 32χρονου Βραζιλιάνου Τάλισκα, για να ισοφαρίσει η Γκόρνικ Ζάμπρζε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το 1-1 έστειλε τη δευτεραθλήτρια Τουρκίας στον 3ο προκριματικό γύρο, καθώς στον πρώτο αγώνα είχε επικρατήσει 1-0 με γκολ του ίδιου παίκτη. Και στα δύο ματς πέρασε ως αλλαγή ο νεοαποκτηθείς από τη Μαρσέιγ Άγγλος επιθετικός Γκρίνγουντ. Πριν από τις δύο αναμετρήσεις για το Τσάμπιονς Λιγκ η ομάδα που καθοδηγεί από φέτος ο 65χρονος Καρτάλ είχε αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Αυστρίας, Λίντσερ, της οποίας επικράτησε με 2-1 εκτός έδρας. Η Στουρμ Γκρατς προκρίθηκε με δύο νίκες επί της Χαρτς, 4-0 εντός και 2-0 στο Εδιμβούργο. Ενδιάμεσα νίκησε 3-0 εκτός έδρας της Ζέεκιρχεν για το Κύπελλο, ενώ το Σάββατο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος έμεινε στο εκτός έδρας 1-1 με την Τιρόλ. Ο μόλις 34 ετών προπονητής της, Φάμπιο Ίνγκλολιτς, έκανε τρεις αλλαγές στο αρχικό σχήμα στο εν λόγω παιχνίδι σε σχέση με το ματς στη Σκωτία. Το ντεμπούτο του πραγματοποίησε ο διεθνής με τη Βενεζουέλα αμυντικός Μπάλμπο, ο οποίος ήρθε από τη Φιορεντίνα.

Η Φενέρμπαχτσε δέχτηκε γκολ στους 7/10 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της. Η πιο έτοιμη Στουρμ Γκρατς βρήκε δίχτυα στα 16 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, φιλικά και επίσημα. Η προτίμηση της υπολογίσιμης στο σπίτι της Φενέρ, σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ, αυξάνουν σημαντικά τις αποδόσεις.

880. ΑΑΡΧΟΥΣ - ΣΑΜΠΑΧ 1&G 3,30

884. ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 1&G 2,80