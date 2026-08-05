Ντίβατς, Γκαλινάρι, Λόπεζ και αστέρες του NBA στο 1ο «BWB Next Up» στην Κωνσταντινούπολη

Άτκινσον, Ντίβατς και αστέρες του NBA προπονούν 80 κορυφαία παγκόσμια ταλέντα στην Κωνσταντινούπολη, στο πρώτο ιστορικό καμπ Basketball Without Borders Next Up».

Το ΝBA, η FIBA και η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ (TBF) ανακοίνωσαν επίσημα ότι το εναρκτήριο Men’s Basketball Without Borders (BWB) Next Up camp θα διεξαχθεί από την Τετάρτη 26 έως το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 στο «Basketbol Gelişim Merkezi» της Κωνσταντινούπολης.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση συμπίπτει με την επέτειο των 25 χρόνων του παγκόσμιου προγράμματος ανάπτυξης του μπάσκετ και κοινωνικής προσφοράς των NBA και FIBA, ενώ σηματοδοτεί το ντεμπούτο της νέας μορφής του BWB, το οποίο επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη για τρίτη φορά μετά το 2002 και το 2008.

Η ελίτ του παγκόσμιου μπάσκετ και το προπονητικό επιτελείο

Το Men’s BWB Next Up 2026 θα συγκεντρώσει 80 από τους κορυφαίους έφηβους παίκτες σχολικής ηλικίας από κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι νεαροί αθλητές θα συμμετάσχουν σε αθλητικά και εργομετρικά τεστ, ασκήσεις κινητικής αποτελεσματικότητας, σταθμούς ατομικής βελτίωσης, τουρνουά 3-on-3, σεμινάρια διαχείρισης ζωής, καθώς και σε αγώνες 5-on-5.

Όλα αυτά θα γίνουν υπό την καθοδήγηση ενεργών και πρώην παικτών και προπονητών του NBA και της FIBA. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο head coach των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Κένι Άτκινσον, ο θρύλος του NBA και μέλος της πρώην Εθνικής Γιουγκοσλαβίας, Βλάντε Ντίβατς, και ο πρώην παίκτης του NBA και της Εθνικής Ιταλίας, Ντανίλο Γκαλινάρι.

Το παρών θα δώσουν επίσης ο πρωταθλητής του NBA το 2021 με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, Μπρουκ Λόπεζ, ο πρωταθλητής του 2021 και τρεις φορές All-Star με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, Κρις Μίντλετον, καθώς και το μέλος της Δεύτερης Καλύτερης Αμυντικής Πεντάδας του NBA, Τζέιλεν Σαγκς από τους Ορλάντο Μάτζικ. Η πλήρης λίστα των συμμετεχόντων και των επιπλέον προπονητών θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη του καμπ.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών του BWB, οι δύο ομοσπονδίες είχαν ανακοινώσει τη δημιουργία του BWB Next Up, το οποίο θα περιλαμβάνει δύο ετήσια καμπ για τους 80 κορυφαίους άνδρες και τις 80 κορυφαίες γυναίκες προοπτικές εκτός των ΗΠΑ. Οι παίκτες με την καλύτερη απόδοση θα επιλέγονται για να συμμετάσχουν στα BWB All-Star camps κατά τη διάρκεια των επόμενων NBA και AT&T WNBA All-Star Weekend. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο Women’s BWB Next Up θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2026.

Οι δηλώσεις των διοργανωτών για το ορόσημο της Κωνσταντινούπολης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του NBA για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, Τζορτζ Αϊβάζογλου, δήλωσε ότι η έναρξη του BWB Next Up αποτελεί ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο στην δέσμευση για την ανάδειξη της επόμενης γενιάς ταλέντων. Συμπλήρωσε ότι η Τουρκία αποτελεί εδώ και καιρό μία από τις κορυφαίες αγορές μπάσκετ στην Ευρώπη, με πλούσια παράδοση, παθιασμένους οπαδούς και αποδεδειγμένο ιστορικό στην παραγωγή ελίτ παικτών, προσθέτοντας ότι η επιλογή της Κωνσταντινούπολης αντανακλά τη σημασία της χώρας στο ευρωπαϊκό στερέωμα.

Από την πλευρά της, η Κίμπερλι Γκοσέ, επικεφαλής της Μονάδας Παικτών της FIBA, χαρακτήρισε την επέτειο των 25 χρόνων ως ένα ξεχωριστό ορόσημο. Τόνισε ότι η νέα μορφή της διοργάνωσης θα προσφέρει ένα μοναδικό περιβάλλον όπου οι 80 νεαροί παίκτες θα εκτεθούν σε διαφορετικά στυλ παιχνιδιού, κουλτούρες και οπτικές, ενώ στάθηκε στην πρόσφατη επιτυχημένη φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIBA U17 από την Τουρκία.

Ο Πρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Χέντο Τούρκογλου, υπογράμμισε ότι η αυξανόμενη παρουσία του τουρκικού μπάσκετ στη διεθνή σκηνή οφείλεται και στα παγκόσμιας κλάσης γεγονότα που φιλοξενεί η χώρα. Εξέφρασε τη χαρά του για την υποδοχή αυτής της σπουδαίας εκδήλωσης στο Turkcell Basketball Development Center και δήλωσε βέβαιος ότι το καμπ θα προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία πολιτιστικής ανταλλαγής, συμβάλλοντας παράλληλα στο μέλλον του τουρκικού μπάσκετ, ενώ ευχαρίστησε θερμά το NBA και τη FIBA για τη συνεργασία.

Βραβεία και η ιστορική κληρονομιά του προγράμματος

Στην τελετή λήξης της τελευταίας ημέρας του καμπ θα απονεμηθούν σημαντικές διακρίσεις στους αθλητές που θα ξεχωρίσουν για την απόδοση και την ηγεσία τους στο παρκέ, όπως το βραβείο Kim Bohuny Camp MVP, το βραβείο αθλητικού ήθους Patrick Baumann Sportsmanship Award, καθώς και τα βραβεία του πρωταθλητή τριπόντων, του κορυφαίου αμυντικού και του MVP των πλέι οφ.

Η επιτυχία του θεσμού αποδεικνύεται από το γεγονός ότι περισσότεροι από 50 πρώην συμμετέχοντες του BWB συμπεριλήφθηκαν στο ρεκόρ των 135 διεθνών παικτών που βρέθηκαν στα ρόστερ της πρεμιέρας της περασμένης σεζόν στο NBA. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι NBA All-Stars του 2026, Ντένι Αβντίγια, Σάι Τζίλτζεους-Αλεξάντερ, Τζαμάλ Μάρεϊ και Πασκάλ Σιάκαμ.

Από το 2001, το BWB έχει φτάσει σε περισσότερους από 4.900 συμμετέχοντες από 149 χώρες και εδάφη, με 155 πρώην κατασκηνωτές να παίρνουν μεταγραφή στο NBA ή το WNBA. Συνολικά, το NBA και η FIBA έχουν διοργανώσει 86 καμπ BWB σε 56 πόλεις και 36 χώρες σε έξι ηπείρους. Το Men’s BWB Next Up 2026 θα υπoστηριχθεί από τη Nike, η οποία αποτελεί παγκόσμιο συνεργάτη του προγράμματος από το 2002 και θα προμηθεύσει τους συμμετέχοντες με αθλητικά είδη και υποδήματα.