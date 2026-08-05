Η Μπαρτσελόνα παρουσίασε τον Σέκουλιτς: «Μεγάλη ευθύνη, υπάρχει πίεση»

Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς παρουσιάστηκε από την Μπαρτσελόνα και στάθηκε στην πίεση που υπάρχει.

Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς βρέθηκε για πρώτη φορά στο Παλάου Μπλαουγκράνα, καθώς παρουσιάστηκε από την Μπαρτσελόνα.

La primera vegada al Palau 🏠



La salutació d'Aleksander Sekulić amb el directiu responsable de la secció de bàsquet, Sisco Pujol, el director d'esports professionals, Xavier O'Callaghan, i el nou director esportiu, Xevi Pujol pic.twitter.com/DRJ4dnd01e — Barça Basket (@FCBbasket) August 5, 2026

Ο νέος κόουτς της ισπανικής ομάδας στις δηλώσεις του τόνισε το πόσο μεγάλη τιμή είναι αυτή η θέση, ενώ στάθηκε και στην πίεση που έρχεται μαζί.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ζοάν Λαπόρτα και ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο που με εμπιστεύτηκαν σε αυτή τη σημαντική στιγμή και για έναν τόσο σημαντικό σύλλογο . Είναι μεγάλη ευθύνη να βρίσκομαι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης».

Για την πίεση: «Υπάρχει λίγο μεγαλύτερη πίεση επειδή είναι μια χρονιά με τόσους πολλούς νέους παίκτες και ελπίζω ότι με την υποστήριξη των ανθρώπων γύρω μας, μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες. Ανυπομονώ να νιώσω την ενέργεια του Παλάου και των οπαδών του».

Για το ειδικό βάρος του συλλόγου: «Θέλω να είμαι μέρος της κουλτούρας της Μπαρτσελόνα, η οποία είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός σύλλογος. Είναι κάτι που αναλαμβάνω με μεγάλη τιμή. Γνωρίζω πολύ καλά την Liga Endesa. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη εγχώρια διοργάνωση στην Ευρώπη λόγω των παικτών, των ομάδων και των προπονητών. Θα είναι μια τεράστια πρόκληση λόγω των νέων παικτών, αλλά ελπίζω να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες».

Για τον μειωμένο μέσο όρο ηλικίας του ρόστερ: «Ήταν μια από τις ιδέες του συλλόγου, όχι μόνο δική μου. Θέλουμε να έχουμε μια νεότερη ομάδα για να αλλάξουμε λίγο τα πράγματα από ό,τι συνέβη τις τελευταίες σεζόν. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν έχουν εμπειρία από την Euroleague, αλλά νομίζω ότι όλοι οι παίκτες που έχουμε υπογράψει είναι ικανοί να παίξουν με το στυλ μας. Η ομάδα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο για προφανείς λόγους, αλλά νομίζω ότι έχουμε ταλέντο και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό για να παίξει όπως θέλουμε».