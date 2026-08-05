«Σε επαφές με τον τρεις φορές νικητή καρφωμάτων στο ΝΒΑ η Χιρόνα» (vid)

Σε διαπραγματεύσεις με τον Μακ ΜακΚλανγκ βρίσκεται η Χιρόνα, όπως σημειώνεται στην Ισπανία.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Τσέμα Ντε Λούκας αναφέρει πως ο τρεις φορές νικητής των διαγωνισμών καρφωμάτων στο ΝΒΑ (2023-25), βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Χιρόνα.

Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ (1.88μ.), o οποίος έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα στη G-League το 2023 και την προηγούμενη χρονιά στο ίδιο πρωτάθλημα αναδείχθηκε ρούκι της χρονιάς, έχει εμφανιστεί σε μόλις 17 ματς στο ΝΒΑ. Φόρεσε τις φανέλες των Μπουλς, Λέικερς, Σίξερς, Μάτζικ, Πέισερς και Μπουλς.

Με το Σικάγο έπαιξε σε 8 ματς την περασμένη σεζόν έχοντας 6 πόντους και 1,1 ασίστ σε 12.6 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, ενώ με τη θυγατρική ομάδα των Μπουλς είχε εντυπωσιακά νούμερα: 31.8 πόντους, 7.9 ασίστ και 3.4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Δείτε τα εντυπωσιακά του καρφώματα: