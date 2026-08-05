Ένα λάστιχο έκαψε τον κτηνοτρόφο - Εντοπίστηκαν 17 χασισοφυτείες με 147 δενδρύλλια στον Μυλοπόταμο

Ούτε μία, ούτε δύο αλλά… 17 χασισοφυτείες αποκάλυψε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στον Μυλοπόταμο του Ρεθύμνου.

Οι αστυνομικοί, πραγματοποίησαν έρευνες σε σημεία όπου είχαν αναπτυχθεί διάσπαρτες καλλιέργειες, καταφέρνοντας να εντοπίσουν και να εκριζώσουν το σύνολο των 147 δενδρυλλίων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι Αρχές εντόπισαν ένα σημαντικό στοιχείο.

Ένα λάστιχο άρδευσης που ξεκινούσε από κοντινό ποιμνιοστάσιο και κατέληγε σε μία από τις φυτείες, γεγονός που αποτέλεσε αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 38χρονου κτηνοτρόφου, καθώς, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, από τη στάνη του φέρεται να γινόταν η υδροδότηση της συγκεκριμένης καλλιέργειας.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες εξετάζουν τον τρόπο λειτουργίας των παράνομων φυτειών, καθώς και τυχόν εμπλοκή και άλλων ατόμων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου, πρωινές ώρες χθες (04.08.2026), οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση εξερεύνησης σε ορεινές περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου, Ανωγείων και Μυλοποτάμου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν δεκαεπτά (17) φυτείες όπου καλλιεργούνταν επιμελώς συνολικά -143- δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως τρία (3) μέτρα.

Όπως διαπιστώθηκε σε μία εκ των φυτειών που εντοπίσθηκε σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, καλλιεργούνταν συνολικά (9) δενδρύλλια κάνναβης και συνελήφθη 38χρονος ημεδαπός ως εμπλεκόμενος στην εν λόγω φυτεία.

Επιπλέον σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ποιμνιοστάσιο 48χρονου ημεδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (2) κυνηγετικά όπλα, γεμιστήρας και καθαριστικά είδη όπλου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Από το χώρο των φυτειών κατασχέθηκαν πλήθος αντικειμένων – πειστηρίων, για περαιτέρω εκμετάλλευση.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των λοιπών δραστών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Πηγή: enikos.gr