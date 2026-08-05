«Στο στόχαστρο της Μακάμπι ο Κίτον Ουάλας»

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ συνεχίζει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν.

Μετά την απόκτηση του Ντάνιελ Τάις, η ισραηλινή ομάδα έχει ψηλά στη λίστα της, σύμφωνα με το BasketNews, τον Κίτον Ουάλας, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους Ατλάντα Χοκς.

Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ έπαιξε σε 53 ματς με τους Χοκς, έχοντας 3.5 πόντους και 1.8 ασίστ σε 10 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, ενώ και τη σεζόν 2024-25 ήταν μεταξύ ΝΒΑ και G-League ξανά με τους Χοκς.

Ο παίκτης έχει μείνει ελεύθερος και έχει προταθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες, με τη Μακάμπι να τον έχει ξεχωρίσει και κινείται για την απόκτησή του, προκειμένου να ενισχύσει την περιφερειακή της γραμμή.