Conference League: Με Γιάγκουσιτς και από νωρίς το πρώτο βήμα για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας

O Παναθηναϊκός συνεχίζει την προσπάθεια του να φτάσει ως την League Phase του Conference League και το βράδυ της Τετάρτης (5/8, 21:30) αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

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Οι «πράσινοι» έκαναν τη δουλειά κόντρα στην Πάκσι, έστω κι αν καρδιοχτύπησαν στη ρεβάνς. Επικράτησαν 2-1 στο πρώτο ματς στην Ουγγαρία, ωστόσο το έργο τους δεν ήταν τόσο απλό στην δεύτερη κόντρα με τους Ούγγρους. Η Πάκσι προηγήθηκε δύο φορές στη ρεβάνς, εντούτοις ο Παναθηναϊκός βρήκε ισάριθμες απαντήσεις, αρχικά με τον Γιάγκουσιτς και μετά με τον Ράστοντερ, που υπέγραψε το τελικό 2-2 στο 85'. Συνεχίζει να αναβαθμίζει το ρόστερ του ο Παναθηναϊκός, καθώς μετά τους Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Τσάπρα, Καμαρά, Κάνγκουα, Πένια, Ράστοντερ και Κρίστιανσεν, απέκτησε και τον Λιβάι Γκαρσία.

Super Ενισχυμένη με Over 2.5 γκολ, Over 9.5 κόρνερ & να δεχθούν οι δύο ομάδες από μια κάρτα

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας έχει ξεκινήσει δυνατά τη σεζόν. Μετράει δύο νίκες και μια ισοπαλία στις πρώτες τρεις αγωνιστικές στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας, με κοινό χαρακτηριστικό όλων των αναμετρήσεων της εντός συνόρων να είναι το goal/goal & over 2,5. Σε πλήρη αντίθεση οι δύο αναμετρήσεις της με την Σπάρτακ Τρνάβα στον προηγούμενο γύρο του Conference League, όπου σε 210 λεπτά δεν σημειώθηκε γκολ και η ΤΣΣΚΑ Σόφιας πήρε την πρόκριση στην διαδικασία των πέναλτι. Είναι ομάδα που θέλει προσοχή, παίζει με ενθουσιασμό και είναι γρήγορη, δεν διαθέτει όμως ούτε την ποιότητα ούτε και την εμπειρία για να ανταπεξέλθει σε κρίσιμα ευρωπαϊκά ματς.

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Ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο στην αναμέτρηση. Με περισσότερες λύσεις, μεγαλύτερη ποιότητα και ανανεωμένη ψυχολογία, μπορεί να βάλει τις βάσεις πρόκρισης από νωρίς. Το συνδυαστικό στοίχημα 1/1 & Να σκοράρει ο Γιάγκουσιτς & Over 4,5 κάρτες σε απόδοση 6.80 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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