Μακάμπι: Ο Τάις θέλει να του παρέχουν γερμανικά προϊόντα και να βγάζουν τα σκυλιά του βόλτα!

Ο Ντάνιελ Τάις ανήκει πλέον στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όμως οι απαιτήσεις του από την ισραηλινή ομάδα δεν είναι και οι πιο συνηθισμένες.

Ο 34χρονος Γερμανός διεθνής σέντερ, μετά το κάζο με τη Βιλερμπάν, αποδέχθηκε την πρόταση της Μακάμπι, με την οποία τα βρήκε σε οικονομικό επίπεδο. Ωστόσο, είχε και κάποια ακόμα «θέλω» να ικανοποιηθούν από τους υπεύθυνους της ομάδας, τα οποία προκαλούν εντύπωση.

Συγκεκριμένα, και όπως μεταδίδει το ισραηλινό Sport 5, ο Τάις θέλει η Μακάμπι να του παρέχει προϊόντα γερμανικής προέλευσης, όπως επίσης και να του διαθέσουν αυτοκίνητο επίσης από εταιρεία της πατρίδας του. Το πιο ασυνήθιστο αίτημά του όμως έχει να κάνει με το να βγάζουν βόλτα τα σκυλιά του όσο αυτός θα λείπει, τόσο στο Τελ Αβίβ, όσο και στο Βελιγράδι, όπου θα δίνει τα ματς της Euroleague η Μακάμπι.