Η Θύρα 13 πλησίασε στη σουίτα και έστειλε μήνυμα σε DPG-Αλαφούζο: «Ενωμένοι γράφουμε ιστορία»

Αντιπροσωπεία της Θύρας 13, αποτελούμενη από 15-20 άτομα, πλησίασε στη σουίτα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και απηύθυνε σύντομο μήνυμα στους ιδιοκτήτες της ΠΑΕ και ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Μύνημα ενότητας έστειλαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού κατά την διάρκεια του ημιχρόνου στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ.

Αντιπροσωπεία της Θύρας 13, αποτελούμενη από 15-20 άτομα, πλησίασε στη σουίτα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και απηύθυνε σύντομο μήνυμα στους ιδιοκτήτες της ΠΑΕ και ΚΑΕ Παναθηναϊκός που παρακολουθούν μαζί το παιχνίδι των «πρασίνων» για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μεταξύ άλλων, ακούστηκαν χαρακτηριστικά μηνύματα όπως «σας θέλουμε όλους ενωμένους για το καλό του Παναθηναϊκού», και «ενωμένοι γράφουμε ιστορία», με την συγκεκριμένη κίνηση να αποτυπώνει την διάθεση για την συσπείρωση όλων γύρω από τον οργανισμό.