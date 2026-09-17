Welcome to Petros Mantalos’ show: με 4 ασίστ κι ένα γκολ του «Πετράν» η ΑΕΚ διέλυσε τον Πανσερραϊκό (8-1) και τα ρεκόρ για την 3η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Το 2/2 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας για την ΑΕΚ που «ξέσπασε» στον Πανσερραϊκό και χάρη στο 8-1 πάτησε στην κορυφή της League Phase, έχοντας καλύτερο συντελεστή (+9) από Ολυμπιακό (+5) και Παναθηναϊκό (+3) που ακολουθούν, επίσης, με το απόλυτο. Αγωνία για τον Μπαρνάμπας Βάργκα που αποχώρησε με τράβηγμα στο δεξί οπίσθιο μηριαίο.



Τα «Λιοντάρια» των Σερρών μπήκαν με «θράσος» και παραλίγο να προηγηθούν στο 3', όταν ο Μπαλαμώτης σταμάτησε εξ' επαφής τον Αλιατίδη μετά τη σέντρα του Αρμουγκόμ! Μάλιστα, καραδοκούσαν στις αντεπιθέσεις, όμως το 1-0 με την καρφωτή κεφαλιά του Αλεξίου χάρη στο «σερβίρισμα» του Μάνταλου στο 9', τους... ξέκοψε κάθε σκέψη έκπληξης.



Ο Έλληνας στόπερ έκανε «σεφτέ» και λίγο έλειψε να το πράξει, επίσης, ο Ζούμπκοφ στο 18', αλλά αστόχησε από κοντά. Στο 24', ξανά, ο Μπαλαμώτης δήλωσε «παρών», διατηρώντας τη θέση του σε τετ α τετ με τον Μασκανάκη σε αντεπίθεση του Πανσερραϊκού, ενώ στο 26' ο δεύτερος «μικρός» και κίπερ της Ένωσης μπλόκαρε το μακρινό σουτ του Κωτσόπουλου.



Το μισάωρο συμπληρώθηκε με σκορ 1-0, όμως μέχρι την ανάπαυλα η ΑΕΚ πέτυχε ακόμα πέντε γκολ με... μαέστρο Μάνταλο! Στο 33' βρήκε με κάθετη πάσα τον Βάργκα, ο οποίος πέρασε τον Σακαλίδη για το 2-0, ενώ δύο λεπτά αργότερα (35'), βρήκε «no look» τον Ζοάο Μάριο από τα δεξιά και ο Πορτογάλος άσος πλάσαρε υπέροχα για το 3-0 στο... ρελαντί!



Στο 38' ο Μάνταλος έφθασε τις 4 ασίστ (!), καθώς ο Βάργκα αξιοποίησε τη σέντρα του από τα αριστερά, με τον Ούγγρο να κάνει «ντοπιέτα» για το 4-0! Στο 44' ο Ζοάο Μάριο πήρε την... μπαγκέτα από τον Μάνταλο και ο Βιτάλις με τακουνάκι πέτυχε, από κοντά, το 5-0.



Το «κοντέρ» δεν σταμάτησε εκεί, μιας και ο Μάνταλος υποδέχθηκε την πάσα του Ζούμπκοφ, «ξάπλωσε» τον Οικονόμου και πλάσαρε για το 6-0 του ημιχρόνου, αριθμώντας 1 γκολ - 4 ασίστ και λαμβάνοντας μια ξεχωριστή αποθέωση από, περίπου, 20 χιλιάδες θεατές.



Όλα έβαιναν καλώς για τον Μάρκο Νίκολιτς που επέλεξε να μην κάνει αλλαγές στην ανάπαυλα, όμως στο 57' είδε τον Βάργκα να παθαίνει τράβηγμα σε ανύποπτο χρόνο, κάνοντας ένα σπριντ σε πλαϊνή θέση και οι φόβοι για μία θλάση επισκίασαν το «πάρτι» στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ένα λεπτό νωρίτερα (56') το σουτ του Ζούμπκοφ κατέληξε στο δοκάρι.



Επανεμφάνιση, επίσης, για τον Κουτέσα στο 59', μετά τον βασικό Ζοάο Μάριο, δίχως να βρει «δίχτυα», όπως στο 72' ο Ζούμπκοφ με εξαιρετικό αριστερό σουτ στη γωνία και τον Χριστακόπουλο να πιστώνεται την ασίστ για το 7-0. Ο Μάρκο Νίκολιτς ολοκλήρωσε το ματς με πέντε «μικρούς» και τον Μπαλαμώτη αρχηγό, σε μια όμορφη εικόνα για το «μέλλον» της Ένωσης. Μάλιστα στο 80', ο νεαρός κίπερ διατήρησε το 7-0 σε σουτ του Μωϋσίδη.



«Ντοπιέτα» και για τον Αλεξίου με κοντινή προβολή για το 8-0 στο 84', μετά το κόρνερ του Λυκογιάννη και την κεφαλιά του Αργυρίου, ο οποίος δεν πιστώθηκε την ασίστ λόγω επαφής αντιπάλου. Γκολ και για τον Ζίνι στο 87', όμως ήταν ως οφσάιντ, με τον Πανσερραϊκό να διαμορφώνει το τελικό 8-1 χάρη στη συνεργασία Αρμουγκόμ-Αλιατίδη και πλασέ Ηλιάδη.



ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-4-2): Μπαλαμώτης, Γκεοργκίεφ, Βίντα (70' Χριστακόπουλος), Αλεξίου, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Βιτάλις (78' Αργυρίου), Ζούμπκοφ, Ζοάο Μάριο (70' Καλοσκάμης), Μάνταλος (59' Ζίνι), Βάργκα (59' Κουτέσα).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Αλέκος Βοσνιάδης / 4-2-3-1): Σακαλίδης, Αδάμ, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Αρμουγκόμ, Οικονόμου (46' Μορέιρα), Ρουμιάντσεφ (62' Ηλιάδης), Βερνάρδος, Ζορζίνιο (46' Μωϋσίδης), Μασκανάκης (74' Πολιτάκης), Κωτσόπουλος (62' Πασάς).