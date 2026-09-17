Άτυχος ο Βάργκα: Αποχώρησε αναγκαστικά με μυϊκό τραυματισμό

Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Μπαρνάμπας Βάργκα, με τον Ούγγρο φορ να αποχωρεί αναγκαστικά από το ματς της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό.

Πρόβλημα από το πουθενά για τον Μπαρνάμπας Βάργκα, καθώς ο Ούγγρος φορ τραυματίστηκε και αποχώρησε αναγκαστικά από το ματς της ΑΕΚ κόντρα στον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, σε μία ανύποπτη φάση, ο Βάργκα υπέστη μυϊκό τραυματισμό και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο. Μάλιστα, ο φορ της Ένωσης έδειχνε να πονά αρκετά και σε συνδυασμό με την απογοήτευσή του και τα νεύρα του για τον τραυματισμό χτυπούσε με δύναμη τον αγωνιστικό χώρο, με τον Ζίνι να περνάει στη θέση του.

Από εκεί και πέρα δεν έχει γνωστό κάτι ακόμη, με τον Βάργκα ωστόσο να αναμένεται να χάσει το επόμενο ματς της ΑΕΚ με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό για το πρωτάθλημα, ενώ φαίνεται πως θα χάσει και τα ερχόμενα ματς της Ουγγαρίας.

Πάντως, δεν είναι τίποτα σίγουρο ακόμη για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, ενώ ενδιάμεσα υπάρχει η μεγάλη διακοπή για τις Εθνικές, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 10 Οκτωβρίου και μετά στις 14/10 έχει το μεγάλο ματς του Λονδίνου κόντρα στη Σαχτάρ για το Champions League. Περισσότερα σε λίγο...