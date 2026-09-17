Σπουδαία βραδιά στο Παγκρήτιο, εντυπωσιακή ατμόσφαιρα κατά την είσοδο (vid)

Βραδιά από τα... παλιά στο Παγκρήτιο, άκρως εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα από χιλιάδες φίλους του ΟΦΗ, κατά την είσοδο των ομάδων.

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