MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ο Αϊτόρ έβαλε... φωτιά που δυναμώνει στο Παγκρήτιο! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Αϊτόρ με εντυπωσιακό τρόπο βάζει τον ΟΦΗ σε... θέση οδηγού απέναντι στην Χονφεχάιμ, μέσα σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα!

Δείτε εδώ το τέρμα του Ισπανού:

Ο Αϊτόρ έβαλε... φωτιά που δυναμώνει στο Παγκρήτιο! (vid)