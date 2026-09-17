Ο Αϊτόρ έβαλε... φωτιά που δυναμώνει στο Παγκρήτιο! (vid)

Ο Αϊτόρ με εντυπωσιακό τρόπο βάζει τον ΟΦΗ σε... θέση οδηγού απέναντι στην Χονφεχάιμ, μέσα σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα!

Δείτε εδώ το τέρμα του Ισπανού: