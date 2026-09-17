Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Ο Αϊτόρ έβαλε... φωτιά που δυναμώνει στο Παγκρήτιο! (vid) 17-09-2026 20:25 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΟΦΗ TSG 1899 Hoffenheim ΠΡΟΣΩΠΑ Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Αϊτόρ με εντυπωσιακό τρόπο βάζει τον ΟΦΗ σε... θέση οδηγού απέναντι στην Χονφεχάιμ, μέσα σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα! Δείτε εδώ το τέρμα του Ισπανού: Βρες την πρωτεύουσα της χώρας: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας ετοιμάσου για τον «Εκατομμυριούχο» menshouse.gr Ο... Ρουμάνος Κριστιάνο που θα έκανε μεταγραφή 50 εκατομμύριων έρχεται στα 23 του στο Λεβαδειακό! menshouse.gr Παλεύει να πάρει το κέντρο και χάνει στα δεξιά: Ο διπλός φόβος της Νέας Δημοκρατίας instanews.gr H «αγαπημένη» του Τσίπρα: Προανήγγειλε την ένταξή της στην ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Εκτός από τον Ουναΐ ο ΠΑΟ έχει άλλον έναν παικταρά menshouse.gr Πιο νωρίς φέτος η αλλαγή ώρας: Η μέρα που θα γυρίσουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω menshouse.gr Ο Αϊτόρ έβαλε... φωτιά που δυναμώνει στο Παγκρήτιο! (vid) SHARE