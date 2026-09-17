Κύπελλο Ανδρών UNICEF Trophy: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης

Η δράση συνεχίζεται στο Κύπελλο Ελλάδας και οι ομάδες βρίσκονται όλο και πιο κοντά στις μεγάλες «μάχες», που οδηγούν μέχρι το UNICEF Trophy. Η συνέχεια δίνεται με τη Β’ Φάση, στην 1η αγωνιστική της οποίας, εκτός των ομάδων της National League 1 και τις National League 2, που έχουν κερδίσει την πρόκρισή τους μέχρι αυτό το σημείο, μπαίνουν πλέον και οι ομάδες της Elite League.
Το πρόγραμμα των αγώνων:
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΩΡΑ
|ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
|20/09/2026
|ΣΠΟΡΤΙΓΚ
|18.00
|ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
|19/09/2026
|ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ
|17.00
|ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
|20/09/2026
|17.00
|ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ 23 – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|20/09/2026
|«ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ»
|18.00
|ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014
|20/09/2026
|«Δ. ΚΑΛΤΣΑΣ»
|17.00
|ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
|19/09/2026
|ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|17.00
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
|20/09/2026
|«ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ»
|17.00
|ΑΚ. ΚΑΛ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΧΑΝΘ
|19/09/2026
|ΔΙΑΒΑΤΩΝ
|17.00
|ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
Ο δρόμος μέχρι το UNICEF Trophy
Η εναρκτήρια ημερομηνία, στην Α’ Φάση και στην 1η αγωνιστική, είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή των σωματείων της National League 1 και της National League 2.
Με την έναρξη της Β’ Φάσης, το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου 2026, θα αρχίσουν να μπαίνουν στη διαδικασία και τα σωματεία της Elite League. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου, όταν και θα διαμορφωθούν τα ζευγάρια του Final 4 στο UNICEF Trophy, που θα διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου 2026, με την κλήρωση για αυτή την φάση να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ και η έδρα θα γίνει γνωστή αργότερα.