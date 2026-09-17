Κύπελλο Ανδρών UNICEF Trophy: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης

To πρόγραμμα στη Β' φάση του Κυπέλλου Ελλάδας-UNICEF Trophy έκανε γνωστό η ΕΟΚ.

Η δράση συνεχίζεται στο Κύπελλο Ελλάδας και οι ομάδες βρίσκονται όλο και πιο κοντά στις μεγάλες «μάχες», που οδηγούν μέχρι το UNICEF Trophy. Η συνέχεια δίνεται με τη Β’ Φάση, στην 1η αγωνιστική της οποίας, εκτός των ομάδων της National League 1 και τις National League 2, που έχουν κερδίσει την πρόκρισή τους μέχρι αυτό το σημείο, μπαίνουν πλέον και οι ομάδες της Elite League.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 20/09/2026 ΣΠΟΡΤΙΓΚ 18.00 ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 19/09/2026 ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ 17.00 ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ 20/09/2026 17.00 ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ 23 – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20/09/2026 «ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ» 18.00 ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 20/09/2026 «Δ. ΚΑΛΤΣΑΣ» 17.00 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 19/09/2026 ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 17.00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ 20/09/2026 «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ» 17.00 ΑΚ. ΚΑΛ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΧΑΝΘ 19/09/2026 ΔΙΑΒΑΤΩΝ 17.00 ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ο δρόμος μέχρι το UNICEF Trophy

Η εναρκτήρια ημερομηνία, στην Α’ Φάση και στην 1η αγωνιστική, είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή των σωματείων της National League 1 και της National League 2.

Με την έναρξη της Β’ Φάσης, το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου 2026, θα αρχίσουν να μπαίνουν στη διαδικασία και τα σωματεία της Elite League. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου, όταν και θα διαμορφωθούν τα ζευγάρια του Final 4 στο UNICEF Trophy, που θα διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου 2026, με την κλήρωση για αυτή την φάση να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ και η έδρα θα γίνει γνωστή αργότερα.