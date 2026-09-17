Το buzzer-beater τρίποντο του Έβανς που έδωσε την πρόκριση στον Προμηθέα (vid)

Ο Προμηθέας κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Μανίσα με 94-93 στα προημιτελικά των προκριματικών του Basketball Champions League. Έτσι, στα ημιτελικά θα κοντραριστεί με τον νικητή του Μπενφίκα-Ράστα Βέχτα.
Τη νίκη στους Πατρινούς έδωσε ο Σάνον Έβανς, ο οποίος ευστόχησε σε buzzer-beater τρίποντο, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα και έδωσε τη νίκη και την πρόκριση στην ομάδα του.
Δείτε το βίντεο:
EVANS TO THE RESCUE AT THE BUZZER!!! 🚨🚨🚨— Basketball Champions League (@BasketballCL) September 17, 2026
Shannon Evans drills the three as the buzzer sounds, as Promitheas pulls off their 4th-quarter comeback and advance to the #BasketballCL QRT2 Semi-Finals! pic.twitter.com/YDoLE3ZkEA