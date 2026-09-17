Το buzzer-beater τρίποντο του Έβανς που έδωσε την πρόκριση στον Προμηθέα (vid)

Δείτε το τρίποντο του Σάνον Έβανς απέναντι στην Μανίσα, το οποίο έδωσε τη νίκη και την πρόκριση στον Προμηθέα στα ημιτελικά των προκριματικών του BCL.

Ο Προμηθέας κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Μανίσα με 94-93 στα προημιτελικά των προκριματικών του Basketball Champions League. Έτσι, στα ημιτελικά θα κοντραριστεί με τον νικητή του Μπενφίκα-Ράστα Βέχτα.

Τη νίκη στους Πατρινούς έδωσε ο Σάνον Έβανς, ο οποίος ευστόχησε σε buzzer-beater τρίποντο, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα και έδωσε τη νίκη και την πρόκριση στην ομάδα του.

Δείτε το βίντεο: