Λέοναρντ για την επιστροφή στους Ράπτορς: «Δεν κυνηγάω πρωταθλήματα»

Ο Καουάι Λέοναρντ σε δηλώσεις του στάθηκε στην επιστροφή του στους Τορόντο Ράπτορς και έδειξε το δέσιμο με την ομάδα.

Το σίριαλ με την επιστροφή του Λέοναρντ στο Ράπτορς ολοκληρώθηκε, με τον παίκτη να γυρνάει στην ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2019. Ο Λέοναρντ μίλησε για την επιστροφή του στους Ράπτορς και στάθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν στο να γυρίσει πίσω.

«Δεν κυνηγάω πραγματικά πρωταθλήματα, προσπαθώντας να βρω την καλύτερη ομάδα με την οποία θα μπορούσα να κερδίσω. Δεν ήθελα να φορέσω χίλιες φανέλες. Η πόλη αρέσει στην οικογένεια μου, το απολαμβάνω. Ο γιος μου γεννήθηκε εδώ και πάντα με ρωτούσε πότε θα μπορέσει να επιστρέψει», ήταν τα λόγια του ανθρώπου που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα τόσο στους Ράπτορς όσο και με τους Σπερς.