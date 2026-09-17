Το ΝΒΑ αποθέωσε Ντόντσιτς και Ριβς: Οι καλύτερες στιγμές τους (vid)

Το ΝΒΑ δημοσίευσε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές των Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς, τονίζοντας πως θα είναι απίστευτοι τη νέα σεζόν.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προχώρησαν σε μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ τους, ωστόσο δεν άλλαξαν τους δύο «πυλώνες» τους: τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς.

Ο Σλοβένος πέρσι στην regular season είχε 33,5 πόντους, 7,7 ριμπάουντ και 8,3 ασίστ σε 64 αγώνες και 35,8 λεπτά και αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ στην λίγκα. Ωστόσο, δεν κατάφερε να αγωνιστεί στα play-offs λόγω του τραυματισμού του.

Ο Αμερικανός συνέχισε την ανοδική του πορεία και σε 51 ματς και 34,6 λεπτά μέτρησε 23,3 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 5,5 ασίστ. Αυτός πρόλαβε να επιστρέψει στα play-offs και σε 6 αγώνες και 36,8 λεπτά πέτυχε κατά μέσο όρο 20 πόντους, πήρε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 5,8 ασίστ.

Το ΝΒΑ δημοσίευσε ένα 20λεπτο βίντεο με τις καλύτερές τους στιγμές και τόνισε πως τη νέα σεζόν θα είναι απίστευτο το δίδυμο των «Λιμνανθρώπων».

Δείτε το βίντεο: