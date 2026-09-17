Τσους Μπουένο: «Δεν έχουμε κάτι από το ΝΒΑ, αλλά έχουμε υπογράψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας»

Ο Τσους Μπουένο, CEO της Euroleague, σε δηλώσεις του τόνισε πως μέχρι τώρα δεν υπάρχει επίσημη πρόταση από το ΝΒΑ για την εξαγορά της λίγκας.

Παράλληλα ωστόσο ο Μπουένο αποκάλυψε πως οι δύο πλευρές έχουν υπογράψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας, κάτι που σημαίνει πως έτσι κι αλλιώς δεν θα μιλούσε για το θέμα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «The Atlhletic»:

«Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε λάβει τίποτα από το NBA σχετικά με το πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια πιθανή συνεργασία ή σύμπραξη. Επίσης, έχουμε υπογράψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας (NDA), επομένως δεν θα σχολιάσουμε τίποτα σε περίπτωση που ανταλλάξουμε έγγραφα, μέχρι να αποφασίσουμε από κοινού ότι υπάρχει κάτι που μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε.

Εάν προκύψει από το NBA κάποια προσφορά ή συγκεκριμένη πρόταση, θα την αξιολογήσουμε προσεκτικά και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα την παρουσιάσουμε στους ιδιοκτήτες των ομάδων μας.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, είμαστε πάντοτε ανοιχτοί στο να εξετάσουμε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το NBA ή με οποιονδήποτε άλλο σχετικό οργανισμό μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της EuroLeague και του ευρωπαϊκού μπάσκετ».