Η Λεωφόρος υποκλίθηκε στον μάγο Ουναΐ

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τις ζωγραφιές του Ουναΐ και τον τούρμπο Κάνγκουα που οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη νίκη στην Λεωφόρο επί της Κηφισιάς με 0-2 για το κύπελλο.

Αυτός ο παίκτης δεν είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτός ο παίκτης είναι άλλου επιπέδου. Και είναι μεγάλη μαγκιά για τον Παναθηναϊκό, που τον έφερε και δεν χορταίνουμε να το βλέπουμε. Μέχρι να μπει ο Ουναί ο Παναθηναϊκός, που είχε πολλές αλλαγές είχε την κατοχή, αλλά δεν έκανε τόσο εύκολα φάσεις. Με το που μπήκε ο μάγος στο γήπεδο, όλα άλλαξαν. Το γήπεδο άνοιξε για τον Παναθηναϊκό, που έφθασε σε δύο γκολ και τα δύο από τον Ουναί.

Το πρώτο με πέναλτι, που έκανε ο Ζολιμπουά στον Τετέι και εκτέλεσε εύστοχα ο Μαροκινός και το δεύτερο με μία ζωγραφιά. Πήρε την μπάλα ο κορυφαίος του γηπέδου για 90 λεπτά Κάνγκουα την έδωσε στον Αντίνο, αυτός πάσσαρε στον Ουναί, που χαίδεψε την μπάλα, απέφυγε και τον αντίπαλο του και έξω από την περιοχή με ένα πλασέ ζωγραφιά έστειλε την μπάλα στο παράθυρο.

Ο Κάνγκουα έκανε την διαφορά σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι και μάλιστα είχε δύο πολύ καλά σουτ, που θα μπορούσαν να γίνουν γκολ και μία εκτέλεση φάουλ, που απέκρουσε ο Αναγνωστόπουλος.

Ο Παναθηναίκός με πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα του και τον νεαρό Μπινιάρη στα 17 του να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην ενδεκάδα μπήκε για να πάρει τη νίκη και την πήρε σχετικά εύκολα, αφού δεν απειλήθηκε. Ο Πένια χρειάστηκε να επέμβει στις καθυστερήσεις σε ένα σουτ του Θεοδωρίδη.

Σε όλο το υπόλοιπο ματς δεν απειλήθηκε και μάλιστα παραλίγο να δημιουργήσει με την πάσα του στον Τσάπρα, γκολ στο 21, αλλά μετά την σέντρα του εξαιρετικού Ελληνα μπάκ ο Τετέι δεν πρόλαβε να την στείλει στα δίχτυα. Είναι λογικό με εννέα αλλαγές και με παίκτες, που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής ο Παναθηναϊκός να μην φθάσει σε υψηλά επίπεδα απόδοσης, αλλά και πάλι έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο το παιχνίδι και με τον κόσμο να φεύγει χαρούμενος από το γήπεδο από τα μαγικά του Ουναί.

Είναι καλό που πήραν χρόνο συμμετοχής, παιδιά, που δεν έπαιζαν, όπως ο Κοντούρης και ο Γιάγκουσιτς για να βρουν ρυθμό και φυσικά πολύ καλό, που ένα παιδί από τις Ακαδημίες ο Μπινιάρης πήρε το βάπτισμα του πυρός σε μία δύσκολη θέση για αυτόν αντί του Ταμπόρδα, που δεν την ξέρει, αλλά το μέλλον είναι μπροστά του και η εξελιξή του δεδομένη.

Θετικό ήταν το ντεμπούτο, για τον Σαλάχ Εντίν, που δεν έκανε λάθη, κάλυψε τον χώρο του στην άμυνα και είχε σωστές αποφάσεις στην επίθεση με μόλις δύο προπονήσεις με την ομάδα.

Με τους 6 βαθμούς στο κύπελλο ο Παναθηναϊκός μπορεί να μπει στην τετράδα και να αποφύγει την ενδιάμεση φάση. Τώρα όλο το βάρος στον τελικό της Κυριακής με την Καλαμάτα.

Η Λεωφόρος υποδέχθηκε ένα από τα τελευταία επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και οι 8000, που ήταν στο γήπεδο ήταν συναισθηματικά φορτισμένοι, ενώ η ομάδα έκανε αυτό, που έπρεπε στο γήπεδο.

*Στο 31 ο Ζολιμπουά έκανε και άλλο πέναλτι στον Τετέι, που δεν το έδωσε ο Τζήλος, αλλά ούτε ο VAR Βεργέτης. Ο αμυντικός της Κηφισιάς, τράβηξε από την φανέλα τον Τετέι, που έπεσε κάτω, αλλά το καθαρό πέναλτι δεν δόθηκε. Και αν δεν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός θα μιλάγαμε για αλλοίωση. Το ότι κέρδισε η ομάδα και επειδή οι απέναντι κάνουν λυσσασμένη προπαγάνδα δεν σημαίνει, ότι δεν πρέπει να τονίζουμε αυτά, που δεν δίνονται στην ομάδα και σήμερα της έφαγαν ένα πέναλτι, που έγινε και νωρίς.