Πέρασε 100 οδηγούς και κέρδισε ο Φερστάπεν!

Στο... ιδιόμορφο event "Max VS 100" ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 κλήθηκε να περάσει 100 καρτ στο Σίλβερστοουν και χρειάστηκε μόλις 35 λεπτά για να το κάνει!

Η Red Bull διορφάνωσε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον event, καθώς έβαλε σε ένα Go Kart τον Μαξ Φερστάπεν, τον έστειλε στην... 101η θέση και του ζήτησε να περάσει μία 100άδα «πιλότους» προκειμένου να πάρει την άτυπη νίκη.

Στη διάθεση του Ολλανδού υπήρχαν 30 γύροι, ωστόσο ο ίδιος δε χρειάστηκε ούτε τους μισούς για να φέρει εις πέρας το μηχανοκίνητο εγχείρημα.

Παρά το γεγονός πως στην εκκίνηση έγινε ένα πολύ συγκεκριμένο κάγκελο και βγήκαν κίτρινες σημαίες, ο Μαξ άρχισε να καταπίνει τη διαφορά από τους πρωτοπόρους και παρά το γεγονός πως οι μπροστά είχαν τη δυνατότητα να «κόψουν δρόμο» πηγαίνοντας από άλλα σημεία της πίστας στο Σίλβερστόουν τελικά το πεπρωμένο πράγματι φυγείν αδύνατο.

Έτσι- οποία έκπληξη- ο Φερστάπεν πήρε τη νίκη, κάνοντας, μάλιστα, χαβαλέ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά βίντεο και θα καταλάβετε:

COMEÇOU: MAX VERSTAPPEN VS 100 KARTS



LOUCURA TOTAL!!!!! pic.twitter.com/GmpCs6JpZW — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) September 16, 2026