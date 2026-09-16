Νίστρουπ: «Έχω ενθουσιαστεί με την ομάδα, μετά την διακοπή επιστρέφει ο Κρίστιανσεν»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς, τους λόγους που δεν άλλαξε τους Πένια - Ντε Φράι αλλά και τους Σαλάχ-Εντίν και Μπινιάρη. Τι είπε για την επιστροφή του Κρίστιανσεν.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το «2Χ2» στο Κύπελλο με τη νίκη με 0-2 επί της Κηφισιάς, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να απονείμει τα εύσημα στους Τσάπρα, Μπινιάρη, Πελίστρι και Σαλάχ-Εντίν που ανταπεξήλθαν παρότι δεν είχαν παίξει ουσιαστικά μαζί.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ματς της Κυριακής με την Καλαμάτα και τόνισε ότι ο Κρίστιανσεν θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στην δράση μετά την διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Για τα συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα και τους παίκτες που δοκίμασε σήμερα:

«Συνεχίζουμε να κάνουμε τα πράγματα που δουλεύουμε και πιστεύουμε. Πρέπει να δώσουμε τα κρέντιτς στην Κηφισιά, που μας έκανε το ματς δύσκολο, παρ' ότι έκανε περισσότερο ροτέισον από μας. Μπράβο στον Τσάπρα και τον Μπινιάρη, που δεν είχαν παίξει ξανά μαζί όπως και ο Πελίστρι με τον Σαλάχ-Εντίν. Είχαμε καλούς παίκτες στο γήπεδο, ωστόσο τους έλειπε ότι δεν γνώριζε ο ένας το ματς του άλλου».

Για το ότι δεν άλλαξε τους Ντε Φράι και Πένια και τους game changers Ουναΐ - Κάνγκουα:

«Καταλαβαίνω τους οπαδούς που τους αρέσουν οι δύο αυτοί παίκτες. Θα βρουν κι άλλους παίκτες που θα τους ενθουσιάσουν. Εγώ έχω ενθουσιαστεί με την ομάδα και τη λειτουργία της. Δεν θα ήταν δίκαιο να μην διατηρήσω μια ανταγωνιστική ομάδα για τους παίκτες, όπως ο Μπινιάρης που έπαιξε πρώτη φορά βασικός. Δεν υπάρχουν εύκολα ματς στην Ελλάδα. Είναι λάθος να κάνεις ροτέισον 9-10 παικτών, θέλει μέτρο. Στο παρελθόν τα είχα «θαλασσώσει» σε ματς με την Κοπεγχάγη, επειδή είχα κάνει ροτέισον 8-9 παικτών. Όταν ο Στεφάν είναι εντάξει, θέλει να παίζει και να βοηθήσει την ομάδα με την εμπειρία του. Γι' αυτό έπρεπε να είναι εκεί».

Για το πως αισθάνθηκε όταν άκουσε το όνομά του:

«Προφανώς είναι σημαντικό. Είναι ποδόσφαιρο όμως, όταν κερδίζεις όλοι είναι χαρούμενοι. Τρεις εβδομάδες πριν υπήρχε άλλο κλίμα, κι ας μην καταλαβαίνω καλά ελληνικά, το αισθάνομαι. Είμαι επαγγελματίας κι είμαι εδώ για να κάνω μια δουλειά. Είμαι προσγειωμένος και μπορώ να υποσχεθώ πως θα κάνουμε πάντα το καλύτερο για να αντιπροσωπεύουμε την ομάδα αυτή».

Για τη σημασία της ατομικής πρωτοβουλίας των παικτών στο τελευταίο τρίτο:

«Είναι σημαντικό στο σχέδιο που έχουμε. Υπάρχει μία δομή, η οποία όμως δεν είναι τόσο αυστηρή. Π.χ. ο Ταμπόρδα και ο Αντίνο που χρησιμοποιούμε ως εξτρέμ δίνει ο καθένας μοναδικά πράγματα. Δεν μπορώ να διδάξω τον Ουναΐ να στείλει τη μπάλα στο ''Γ'' για δεύτερο σερί ματς, εγώ αυτό που έχω σαν στόχο είναι να τους βοηθήσω να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό».

Για το ματς της Κυριακή και την διακοπή:

«Ξέρω πως είναι διαφορετικό παιχνίδι την Κυριακή. Μέχρι στιγμής κάθε ματς έχει τη δική του δυσκολία, αν δεν σεβαστείς τους αντιπάλους σου. Δεν μπορώ να πω πώς θα επιδράσει το διάλειμμα των Εθνικών ομάδων. Πρέπει να προπονούμαστε καλά και να επανακτήσουμε τις δυνάμεις μας. Την Κυριακή έχουμε ένα σημαντικό ματς, που θα μας βοηθήσει να μεγαλώσουμε το σερί μας. Έχουμε μία δουλειά ακόμα να κάνουμε. Δύσκολο εκτός έδρας ματς και ανυπομονώ».

Για το ντεμπούτο του Σαλάχ-Εντίν:

«Είναι σημαντικό να μιλήσω για δύο παίκτες. Και τον Μπινιάρη κι ας μην έκανε ντεμπούτο, αλλά έπαιξε πρώτη φορά βασικός. Έκανε εξαιρετική δουλειά στις προπονήσεις παίζοντας είτε στη θέση του είτε ως μπακ είτε ως εξτρέμ. Έδειξε την ποιότητά του, έπαιξε πολύ καλά. Πρόκειται για ένα παιδί της Ακαδημίας μας. Ο παίκτης αυτός έκανε μία προπόνηση, αν μπορείς να την πεις πλήρη, έδειξε την ποιότητα που έχει. Ο Κυριακόπουλος έπαιξε 11 συνεχόμενα ματς λόγω της απουσίας του Κρίστιανσεν. Αυτή τη στιγμή έχουμε ασφάλεια και στα αριστερά, αφού υπάρχουν κι εκεί δύο παίκτες.

Όλοι έχουν κάνει όσα έπρεπε για τον Κρίστιανσεν οπότε περιμένουμε να επιστρέψει μετά το διάλειμμα των Εθνικών ομάδων. Στο καλύτερο σενάριο θα παίξει σε κάποιο φιλικό που θα κάνουμε στη διάρκεια αυτού. Δεν μπορώ να σας εγγυηθώ κάτι, αλλά βλέπω να επιστρέφει τότε».